Festa 8 marzo, Caserta omaggia le donne iraniane con 5 alberi di mimose

Per celebrare la Giornata Internazionale della donna, il Comune di Caserta ha scelto di ribadire la propria vicinanza alle donne iraniane, che con coraggio e tenacia stanno continuando a lottare per la libertà e per i diritti negati dal regime teocratico vigente nel proprio Paese. Questa mattina sono stati piantati cinque alberi di mimosa in altrettante zone della città, per ricordare l’importanza della battaglia quotidiana a favore dei diritti delle donne, con particolare riferimento alla questione dell’Iran. In piazza Cattaneo, a presenziare alla piantumazione c’era anche Hooshyar Hediyeh, donna iraniana che vive a Caserta e che è molto attiva, soprattutto sui social, nel proporre iniziative di sensibilizzazione a sostegno delle sue connazionali che combattono per la libertà.

Alla piantumazione, in piazza Cattaneo, erano presenti anche l’assessora alle Pari opportunità, Emilianna Credentino, e il consigliere comunale Roberto Peluso. Gli altri quattro alberi sono stati collocati a Casolla, nella villetta di Parco degli Aranci, in piazza Po e in viale Medaglie d’Oro.

Credentino e Hooshyar Hediyeh hanno incontrato, nella sala giunta del Comune, il sindaco Carlo Marino, alla presenza anche degli assessori all’Ambiente e alla Cultura, Carmela Mucherino e Enzo Battarra.

«In una giornata così importante – dice Credentino – che ricorda a tutti noi quanto sia indispensabile difendere e promuovere i diritti delle donne, abbiamo deciso di tornare ancora una volta su una questione molto importante quale quella del sostegno alle donne iraniane. Abbiamo scelto cinque zone vicine a scuole e parchi pubblici per sensibilizzare i più giovani. Vogliamo fare ancora di più, coinvolgendo anche le scuole. Crediamo, infatti, che portare avanti battaglie in favore delle donne, sempre e in qualsiasi parte del mondo, sia fondamentale».