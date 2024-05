“From Caserta”, il festival esperienziale e della territorialità dal 31 maggio al 2 giugno 2024

Manca poco all’avvio del festival esperienziale “From Caserta”, che avrà luogo dal pomeriggio del 31 maggio 2024 e per le intere giornate del 1 e 2 giugno ai Giardini Maria Carolina, parco di 9000 mq in prossimità della Reggia di Caserta.

L'ingresso al parco sarà gratuito dalle 11 alle 18 mentre la sera, con l'aumentare degli spettacoli, il costo di ingresso diventerà di 3 €. I biglietti saranno acquistabili dai canali online come Etes, Ticketone o Go2 oppure direttamente al botteghino del festival.

Diverse le aree allestite, ognuna dedicata ad attività diverse ma tutte riferite a qualsiasi gusto ed età di utenza. Ci sarà un’area completamente dedicata allo sport, con esibizioni, laboratori, corsi “primi passi” e giochi. Un’area dedicata al game, ai tornei, ai giochi da tavolo e ai fumetti. Una vastissima area dedicata a tutto il mondo olistico dove si potrà sperimentare un trattamento Shiatsu, Reiki o di riflessologia plantare; praticare il Tai Chi, parlare di alimentazione sana oppure partecipare alle lezioni di yoga o di meditazione. Ai bimbi e agli adolescenti sono dedicati tantissimi laboratori di lettura, riciclo, conoscenza delle emozioni, consapevolezza corporea, gioco creativo, conoscenza delle lingue straniere e disegno.

From ospiterà inoltre la fiera del disco e del vinile; assieme ad intenditori di collezionismo ci saranno anche tantissimi artigiani e creativi ad esporre le proprie creazioni. Per gli amanti del buon cibo, dell'enologia e della birra artigianale, ci sarà l’area CeGusto con la propria carovana di food truck e ristoranti su ruote, per garantire una vasta proposta di prelibatezze in versione street food. Infine, l’area “Show” con i dj set in vinile preparerà l'atmosfera giusta per i concerti serali di artisti come Luca Rossi, La Maschera, ‘O Zulù' dei 99 Posse, Tharumbò e la sua arte bottara.

Grande l'entusiasmo da parte di Tommaso Zottolo, tra gli organizzatori del festival, e Armando Rispoli, ideatore e direttore artistico di From, i quali hanno evidenziato la necessità di reinventare nuovi spazi e forme di collettività e socializzazione, nonché di creare contenitori e contenuti culturali alternativi fornendo al contempo un promemoria su quelle realtà già operanti nel territorio campano, le quali quotidianamente lavorano affinché tali possibilità di aggregazione e crescita siano evidenti ed accessibili al grande pubblico.