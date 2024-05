Flava Beach di Castel Volturno: arrivano Ultra Naté e Danny Tenaglia

Saranno il dj newyorkese Danny Tenaglia e la cantautrice e producer di Havre de Grace, Ultra Naté ad aprire letteralmente le danze, domenica 5 maggio, del fitto calendario musicale del Flava Beach, in riva al mare di Castel Volturno.

Il primo di una lunga serie di eventi dedicati al divertimento underground. Una giornata unica, che vedrà protagonisti al Flava, due leggende della musica elettronica e il meglio dell’House music partenopea “reclutati” da un veterano come Enzino Mastantuoni.

Star indiscusse dell’appuntamento “Break”, dicevamo, Danny Tenaglia, vera icona della scena dance, che vanta una carriera pluriennale ricca di successi internazionali e un’incredibile abilità nel far ballare le folle; e Ultra Naté, vocalist della hit House planetaria “Free” e di una serie interminabile di pietre miliari della scena Dance. Con loro in console, per l’occasione, a partire dalle 14, dj Simi, Artslave ed Ellynora.

Una full immersion nella musica e nei colori, che prevede anche un allestimento on the beach ad opera del pop artist Gumm.

Parole d’ordine della Summer season 2024 targata Flava Beach: ascolto di qualità, grazie ad un nuovo ed esclusivo impianto sound system; e programmazione artistica di altissimo livello con tanti ospiti di caratura mondiale e un ritorno in grande stile delle più autentiche sonorità “House”.

Dopo Danny Tenaglia e Ultra Naté, la programmazione continuerà, infatti, il 12 maggio con Lil Louis e Nick Fanciulli e il 26 maggio con Barbara Tucker.