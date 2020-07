Poco dopo le 7 di ieri mattina il botto, a occupare la casella numero 26 dell'album delle figurine che raccoglie gli intoppi al sottopasso di Ercole lo chiamiamo tutti ponte, ma non lo è un furgone di una impresa edile di Roccamonfina che, entrato agevolmente dal versante della borgata, si è bloccato all'uscita verso Aldifreda, trascinandosi addosso l'apparato di supporti di metallo che, proteggendo le ornie di marmo della volta, restringe per alcuni centimetri la sede stradale. Questo impatto, ultimo in ordine di tempo dal 30 dicembre 2017, ha avuto caratteristiche diverse dai precedenti perché l'automezzo non ha toccato la volta eccedendo l'altezza consentita, e segnalata, dei 2.20 metri, ma ha toccato i supporti metallici con la sporgenza piuttosto pronunciata del paracabina. Ovviamente bloccato, all'autista del furgone non è rimasto che aspettare i soccorsi.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, poi di una pattuglia della polizia di Stato e di seguito di tre pattuglie della polizia municipale, a bloccare il traffico nei due versanti. Per l'autista la multa prevista di euro 42.00, e dopo un po' ha proseguito il suo viaggio; nel mentre, si era alle 7.50 circa, cominciava la solita sarabanda durata fino alle ore 12.18 quando i lavori al sottopasso sono terminati.

Traffico deviato per via San Francesco per gli automobilisti provenienti da via Camusso, deviazione per via Santorio, direzione centro, per i provenienti da via Sardegna per i quali, al quadrivio di via Tescione o a via Giardini Reali non c'era stata possibilità di sistemare né segnalazioni né transenne. Interrotto anche il transito pedonale.

Inutile dire che se ne sono sentite di tutti i colori, gli agenti municipali rimasti a presidio in tutto quattro, due per versante e tre autovetture a far da transenne di cui non si disponeva, una soltanto, bianca, è comparsa a lavori in corso fatti bersaglio di tutto quanto (in termini contenuti ma adirati) automobilisti diretti al lavoro e pedoni potevano esprimere all'indirizzo di quanti per inefficienza si coprono di ridicolo.

I DISAGI

La cronaca minuziosa spiega soltanto in parte il disagio che il ripetersi di questi incidenti arreca ai singoli e alla città, all'indebolimento delle forze già scarse degli agenti di polizia municipale sottratti ad altri servizi, all'ingolfamento del traffico per Sala e San Leucio per quanti sono diretti a Casagiove o comunque alla zona nord.

C'è anche l'aspetto economico non trascurabile dei lavori di ripetute installazioni e riparazioni dei supporti metallici al sottopasso, lavori che chissà se indennizzati al Comune dalle compagnie assicuratrici degli automezzi, quando identificati e non tutti lo sarebbero stati e dei lavori da farsi a cura dell'amministrazione della Reggia per le messa in sicurezza delle ornie e la rimozione della ferraglia.

LA SEGNALETICA

Da mesi sono stati installati i segnali rivelatori luminosi per i furgoni di altezze eccedente: non servono a nulla e l'evidenza sta nella ricorrenza degli intoppi. Unica soluzione possibile, siamo a comune buonsenso, una segnaletica consistente in un'asse trasversale da porre prima della deviazione di via San Francesco: chi la passa indenne lo farà anche al sottovia. Ma questa striscia metallica sembra osteggiata dalla Soprintendenza per incompatibilità con la monumentalità. È invece «compatibile» al sottopasso di Sala, architettonicamente più imponente, l'enorme cartellone pubblicitario addossato al muraglione del parco reale.

