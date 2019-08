Sabato 31 Agosto 2019, 17:51

Hanno fatto razzia di pesche, derubando il proprietario di un frutteto a Vitulazio. Tre uomini di Frignano, ieri, sono stati arrestati dai carabinieri di Capua per furto aggravato e danneggiamento di piante. Sono stati fermati in flagranza di reato dopo la segnalazione dell'agricoltore, titolare del terreno, che era riuscito ad annotarsi il numero di targa della vettura dei ladri.Il terzetto è stato rintracciato sulla Casilina, a bordo di una Lancia Y, e a seguito di perquisizione i militari ritrovavano due quintali di pesche nascosti nel portabagagli posteriore della vettura. I ladri, una volta identificati, C.M. 27 anni, B.G. 18 anni e G.V. 43 anni tutti di Frignano, sono stati portati in camera di sicurezza in attesa della direttissima celebrata questa mattina dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.Il gip Carotenuto dopo aver ascoltato i tre li ha scarcerati tranne G.V. che ha obbligo di presentazione all'autorità giudiziaria per alcuno precedenti specifici.La difesa, avvocato Mirella Baldascino, ha sostenuto che non si trattava di due quintali di pesche ma di solo 50 chili, perché tutto quel quantitativo non poteva essere trasportato in una Lancia Y, inoltre, si trattava di pesche raccolte a terra non dalle piante.