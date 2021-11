Giovedì 25 novembre 2021, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la polizia di Stato di Caserta, nell’ambito della campagna permanente “Questo non è amore”, allestirà un gazebo in questa piazza Dante dalle 9 alle 13, che vedrà la partecipazione di un equipe multidisciplinare, composta da personale specializzato della polizia di Stato, dei centri antiviolenza e di enti od associazioni presenti sul territorio, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità della tutela dei diritti della donna, nonché, di prevenire e contrastare il fenomeno della violenza, su cui occorre mantenere sempre alta l’attenzione, affinché chi è vittima di violenza trovi la forza ed il coraggio per denunciare.

