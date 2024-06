Tante buone notizie intorno alla nona edizione di “Un’estate al BelvedeRe”: la prima è la stessa sua realizzazione, frutto della proficua sinergia pubblico-privato, la seconda è che sono tanti gli appuntamenti e prestigiosi gli artisti per soddisfare le esigenze di un pubblico variegato, la terza è che il festival “raddoppia” con una prima parte che si svolgerà, come sempre, al Belvedere di San Leucio e una seconda che si terrà a piazza Carlo di Borbone. Ieri, la presentazione alla stampa del cartellone, che verrà aperto il prossimo giovedì dall’unico concerto estivo del pianista Giovanni Allevi.

«Questa nona edizione sancisce il successo della sinergia pubblico-privato: un modello virtuoso da praticare. Le istituzioni locali da sole non possono farcela – ha sottolineato il sindaco Carlo Marino nel corso dell’incontro con la stampa – e le stesse difficoltà le incontra il privato se agisce da solo. Invece, abbiamo dimostrato che la collaborazione funziona: la manifestazione è cresciuta in termini quantitativi e qualitativi, è riuscita a coinvolgere anche la piazza Carlo di Borbone, la più grande d’Italia, accoglierà importanti artisti e proporrà generi diversi. E meno male che abbiamo questo grande evento, perché a tutt’oggi, con il mancato arrivo dei fondi Fers, non sappiamo se si potrà organizzare “Un’estate da re”, ospitata nella Reggia, e Settembre al borgo” a Casertavecchia. Una situazione che, come presidente regionale Anci, mi addolora profondamente, in quanto coinvolge tutti i Comuni della Campania e potrebbe far saltare importanti eventi come anche il Festival di Ravello».

Allora, “Un’estate al BelvedeRe” rimane una significativa occasione: «I grandi nomi che interverranno porteranno un consistente movimento turistico nella città, che anche in questo modo ha modo di mostrarsi e di farsi conoscere», ha detto il vicesindaco e assessore agli Eventi, Emiliano Casale. «Ovviamente per noi è una sfida: il raddoppio della location, con il coinvolgimento di piazza Carlo di Borbone, comporterà la necessità di migliorare i servizi e mutare l’organizzazione. Ma, la filiera beni culturali-enogastronomia-eventi è uno dei punti di forza dell’economia della città e noi vogliamo investiamo su di essa».

La fama e il prestigio che si è conquistato il Belvedere anche per questo genere di eventi è testimoniato dalla fama degli artisti che calcheranno quel palcoscenico: «Nick Mason, il leggendario batterista dei Pink Floyd, il cantante britannico Tony Hadley, gli Inti-Illimani, solo per citarne alcuni, non avrebbero mai accettato di sceglierlo se non avesse assunto una considerazione internazionale fra gli stessi artisti. Ecco che – ha detto l’assessore alla Cultura Enzo Battarra – San Leucio torna ad essere una fabbrica: come lo è stato della seta nell’epoca borbonica, oggi lo è dello spettacolo e della cultura». Il dettaglio del ricco cartellone è stato illustrato da Massimo Vecchione, direttore artistico del festival organizzato da Lwr Srl con il Comune di Caserta e da Vincenzo Berti, di Ventidieci, altro partner della manifestazione. Sono 22 gli spettacoli suddivisi tra Belvedere Session (a giugno e luglio) e Reggia Session (a settembre) per una rassegna che accoglierà concerti di ogni genere e spettacoli per tutte le età, con artisti italiani e internazionali. Oltre a Mason, Hadley, alla Pfm, a Giovanni Allevi, ci saranno, infatti, Elio e le Storie tese, Eduardo De Crescenzo, Ricchi e Poveri, Inti-Illimani. E ancora, i nomi più acclamati dalle nuove generazioni Fulminacci, Nayt e Kid Yugi e gli spettacoli di Paolo Crepet, Carolina Benvenga e Maurizio Casagrande. Per arrivare ai grandi concerti di settembre con Gigi D’Alessio, Il Volo, Antonello Venditti e Umberto Tozzi. Ad inaugurare la nona edizione di “Un’estate da BelvedeRe”, giovedì 13 giugno, sarà il piano solo di Giovanni Allevi. Martedì 18 giugno arriva “Habitat Tour 2024: Romantico finale” di Nayt. Giovedì 28 giugno, invece, sarà la volta di Paolo Crepet col suo “Prendetevi la luna”. Il festival proseguirà nel mese di luglio con il concerto “Pfm canta De André” (4 luglio), lo spettacolo della star della tv dei bambini, Carolina Benvenga in scena con “Un’estate favolosa” (5 luglio); il live del rapper pugliese Kid Yugi (6 luglio). Il cantante inglese Tony Hadley si esibirà nella sua unica data in Campania l’11 luglio, mentre il 16 luglio è la volta dei mitici Ricchi e Poveri.

Giovedì 18 luglio arriva a Caserta l’iconico gruppo cileno Inti-Illimani insieme al cantautore Giulio Wilson, per la tappa campana del loro Agua World Tour mentre il giorno seguente (19 luglio) Eduardo De Crescenzo con il pianista anglo-italiano Julian Oliver Mazzariello e il giornalista Federico Vacalebre presenta “Avvenne a Napoli, passione per voce e piano”. Il 20 luglio Fulminacci, con l’unico concerto campano del suo “Infinito +1 tour”. Martedì 23 luglio, il batterista dei Pink Floyd, Nick Mason, torna a esibirsi in Campania. «Mi resta un solo dente e cerco di riavvitarlo» è il titolo dello concerto degli irriverenti Elio e le Storie tese attesi al Belvedere il 24 luglio. Maurizio Casagrande chiuderà la tranche di luglio (giovedì 25) con il suo nuovo spettacolo musicale, “La prova del nove”. La programmazione dell’edizione 2024 di “Un’estate da BelvedeRe” proseguirà a settembre con gli appuntamenti - in collaborazione con Friends and Partners - della Reggia Session. Gigi D’Alessio è protagonista di cinque speciali serate, il 6, 7, 8, 14 e 15 settembre. Il Volo farà tappa in piazza Carlo di Borbone il 9 settembre. Antonello Venditti, è atteso il 10 settembre, quindi Umberto Tozzi il 13 settembre.