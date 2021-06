Antonucci nuovo vice sindaco a Caserta De Michele è ora assessore all'urbanistica

CASERTA - Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha nominato questa mattina il consigliere comunale Pasquale Antonucci, nuovo vice-sindaco e assessore con numerose deleghe (Affari Generali, Contenzioso, Coordinamento tra il Consiglio Comunale, la Giunta ed il Sindaco, Decoro urbano, Politiche agricole e forestali, Protezione civile, Rapporti con le Forze Armate, Trasparenza, sicurezza e legalità). Antonucci, prende il posto, come vice di Marino, di Franco De Michele, cui è stata attribuita la delega all'Urbanistica.

«Ringrazio Pasquale Antonucci - ha detto Carlo Marino - per il lavoro svolto da consigliere delegato ai rapporti con le Forze Armate e alla Protezione Civile. Il suo lavoro proseguirà ora da assessore su questi temi e sugli altri previsti dalle nuove deleghe. Da vicesindaco, inoltre, darà il suo prezioso contributo nei rapporti con gli altri enti e associazioni, grazie alla sua indiscutibile attitudine ed esperienza nelle relazioni istituzionali». Marino ringrazia anche Franco De Michele «per aver svolto in questi anni in maniera impeccabile il ruolo di vicesindaco con la sua esperienza e competenza. Lo ringrazio anche per aver accettato l'importante delega all'Urbanistica in aggiunta a quelle già ricevute ad inizio mandato.

L'obiettivo prioritario dell'Amministrazione è approvare in Giunta negli ultimi mesi di Amministrazione il progetto definitivo strutturale del Piano Urbanistico Comunale. Ed è proprio su questo che gli ho chiesto personalmente di concentrarsi in questo periodo finale». «Questa - ha concluso il sindaco - è la squadra che mi accompagnerà fino ad ottobre. Un nuovo assetto di Giunta che permette anche il rafforzamento e la crescita del progetto di maggioranza e dei gruppi consiliari».