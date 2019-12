La giunta comunale di Caserta allo stato attuale ha in carica cinque assessori, dopo le ultime dimissioni di Mirella Corvino e Tiziana Petrillo. Prima di loro aveva lasciato anche Stefania Caiazzo e si fanno sempre più insistenti le voci di imminenti dimissioni anche dell'assessore alle Finanze, Federico Pica.

Quest'ultimo dovrebbe lasciare palazzo Castropignano subito dopo Natale ma comunque entro la fine dell'anno, perché l'impegno di Pica sarebbe stato quello di concludere il suo mandato con l'approvazione dei tre documenti contabili nel consiglio comunale che si è svolto l'altro giorno. Un esecutivo che oggi vede la presenza solo di due donne: Dora Esposito e Maria Giovanna Sparago e tre uomini Emiliano Casale, Franco De Michele e Alessandro Pontillo, un non equilibrio del rispetto delle cosiddette quote di genere che già sta mettendo in dubbio la legittimità degli eventuali deliberati della giunta. È chiaro che se dovessero essere confermate anche le dimissioni di Pica, il sindaco Carlo Marino potrebbe accelerare il rimpasto facendolo passare probabilmente per un azzeramento della giunta stessa perché molti gruppi consiliari hanno evidenziato la necessità di verificare il rapporto, in termini numerici, tra consiglieri comunali ed assessori espressione di quel gruppo. In bilico potrebbero esserci anche Maria Giovanna Sparago, dopo l'assenza di Liliana Trovato in Consiglio e la dichiarazione di indipendenza prima e poi il voto «no» al bilancio di Mario Russo.



Intanto, il centrodestra che ha provato ad interrompere il mandato di Marino compattando l'opposizione e cercando di fare pressing su alcuni consiglieri di maggioranza vicini al centrodestra ha definito inesistente la maggioranza politica al comune di Caserta.

«Dal voto dell'ultimo consiglio comunale di Caserta sul bilancio, seppur favorevole - ha affermato Claudio Ursomando, responsabile dell'area conurbazione casertana di Fratelli d'Italia - è ormai chiaro che non esiste più una maggioranza politica al comune di Caserta. Ciò che è accaduto ieri tra i banchi del consiglio comunale è a dir poco paradossale: consiglieri comunali di maggioranza che hanno votato no al bilancio, altri che sono risultati assenti, tra cui si è notata l'assenza di un intero gruppo consiliare che, addirittura, a pochi minuti dall'inizio dell'assise ha fatto dimettere il suo assessore di riferimento e, per concludere, con consiglieri di maggioranza (il riferimento è a Domenico Guida e Donato Tenga, ndr) che il giorno prima brindano per gli auguri natalizi di un partito di centrodestra, poi votano a favore del bilancio ma durante il consiglio si dichiarano apertamente di destra (si tratta di Guida che ha dichiarato di essere non di centrodestra bensì proprio di destra, ndr) precisando tuttavia che il loro voto ha un carattere prettamente personale per rispetto nei confronti del sindaco.



Da tale quadro l'unico dato incontrovertibile che emerge è che al comune di Caserta non esiste più alcuna maggioranza politica credibile, essendo oramai implosa, e chi ancora appoggia questa amministrazione ha poche idee e ben confuse. Ma ciò che più ci preoccupa è che con le dimissioni dell'assessore Petrillo, che hanno seguito quelle di qualche settimana fa dell'assessore Corvino, la giunta comunale di Caserta, così com'è, non rispetta più la normativa sulle quote di genere e quindi tutti i suoi atti, eventualmente deliberati, avranno indubbi profili di illegittimità e pertanto annullabili, la cui inevitabile conseguenza sarà un'inerzia totale dell'amministrazione comunale, se già questa attuale non fosse già abbastanza. Bene avrebbe fatto il sindaco, preso atto dello sfaldamento della sua maggioranza, a dimettersi e ad azzerare la sua giunta, dimostrando alla città un ultimo sussulto di orgoglio politico».

