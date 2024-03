Il vescovo di Caserta: «Non si può morire sul lavoro»

«Giuseppe Borrelli è morto da solo davanti a una macchina a rullo in fabbrica. I colleghi lo hanno trovato ormai esanime».

Lo afferma, a proposito dell'infortunio mortale avvenuto a San Marco Evangelista, il vescovo di Caserta, monsignor Pietro Lagnese, sottolineando che «non si può morire sul lavoro».

«Lo scorso anno il Casertano - aggiunge - ha pagato un tributo enorme di morti sul lavoro e la striscia di sangue non si ferma. Giuseppe aveva solo 26 anni, il prezzo che la nostra terra e l'Italia pagano per il lavoro, che dovrebbe essere un diritto, è troppo alto. Le parole risuonano vuote ormai, tante sono le volte che le abbiamo ripetute, ma insieme alla preghiera per Giuseppe, la sua famiglia e i colleghi, sentiamo che ciò possiamo e dobbiamo ribadire per garantire un lavoro sicuro e dignitoso per tutti. Fermiamoci, a riflettere. Le imprese facciano la loro parte, la facciano anche i sindacati, facciamola tutti. Non si può morire sul lavoro».