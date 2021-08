Gli appuntamenti della settimana a Caserta e nella provincia

CINEMA

Al Real Belvedere di San Leucio prosegue “Vanvitelli sotto le stelle”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto promossa da Confcommercio con il patrocinio del Comune di Caserta. Sabato, alle 21, la proiezione del cartoon "Trash - La leggenda della piramide magica" di Luca della Grotta e Francesco Dafano.

FOOD

A Castel Campagnano torna per la sua seconda edizione il festival della lumaca. Tre le serate, da venerdì a domenica, nella villa comunale. Previsti sia menù a base di lumache (dalle lasagne alla pizza fritta) che piatti della tradizione gastronomica locale.

LIBRI

Giovedì alle 18.30 Pasquale Buonomo presenta la sua nuova opera "Lo cunto de li cunti, il piacere delle fiabe” nella basilica paleocristiana San Ferdinando di Alvignano. Voci narranti quelle dell’attore Domenico D’Agostino e della professoressa Carmela Molino.

LUNARTE FESTIVAL

Sono numerosi i protagonisti della quindicesima edizione di Lunarte, il festival che illumina vicoli, cortili e piazze di Falciano del Massico e che quest’anno ha come tema la necessità di rinascita. L’appuntamento venerdì in piazza San Pietro dalle 20 e 30 con una mostra collettiva, mentre alle 23, nell’area parcheggio di corso Garibaldi, è in programma il live di Pietro Santangelo e i PS5.

MUSICA/1

Venerdì Capitan Fede Poggipollini è in concerto all’Arena dei Pini di Baia Domizia. Chitarrista accanto a grandi nomi della musica italiana come i Litfiba e Ligabue, negli anni l’artista ha portato avanti anche diversi progetti solistici, concretizzatisi in quattro album.

MUSICA/2

Sul palco dell’Arena dei Pini di Baia Domizia questo sabato arriva Clementino. Considerato uno dei pilastri del rap italiano, ha esordito nel 2006 con l’album “Napolimanicomio”. Nel 2013 ha pubblicato il singolo d’oro “O’Vient”, il cui video, con oltre 18 milioni di views su YouTube, ha trainato fino al quarto posto della hit parade il terzo album “Mea Culpa”, certificato disco d’oro.

POLLICINO TRA LE STELLE

Come orientarsi seguendo il movimento del Sole e delle stelle? Cosa sono le costellazioni e perché fanno da segnaletica nel cielo? E come si individua la stella Polare? Le risposte ai bambini, con le parole giuste e con l’aiuto di Pollicino, domenica (ore 18.30) al Planetario di Caserta.

TEATRO

Apertura straordinaria serale, prevista per sabato (fino alle 22 con ultimi ingressi alle 21 e 30) dell’Anfiteatro Campano e del Museo archeologico dell’antica Capua di Santa Maria Capua Vetere. E dalle 19.30, tra gli ambulacri dell’Anfiteatro, andrà in scena lo spettacolo itinerante "Minotauro: storia di Eros e Thanatos" a cura del “La Chiave di Artemisia”.

(per segnalare scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)