Gli appuntamenti della settimana a Caserta e nella provincia

Al Museo Campano di Capua si dà il via il 25 agosto a “Vestigia, sui sentieri delle Matres", una serie di appuntamenti con l'arte e la storia che si terranno fino al 31 dicembre. Tra gli interventi di mercoledì, quelli di Maurizio de Giovanni, Paolo Giulierini, Nicola Graziano e Antonio Larizza. Oltre alla visita al museo, previsti reading, intrattenimento musicale, livepainting.

Martedì musica e benessere a San Potito Sannitico. L’appuntamento a Palazzo Filangieri, che alle 20 ospita “Gong&Fire Experience”, ovvero il concerto meditativo di gong planetari e rituale del fuoco con Antonella Notturno, Sachjot Kaur Mamaji e Carmela Ioime KarmaFire.

A Maddaloni, in pizza don Salvatore D'Angelo, questo giovedì si proietta "L'era glaciale 5" (ore 21). Diretto da Mike Thurmeier e Galen T. Chu, il film racconta le avventure del maldestro scoiattolo Scrat, alla ricerca del posto perfetto per custodire la sua preziosa ghianda.

JAZZ E WINE A CARDITELLO

“Jazz & Wine” è la rassegna in programma da giovedì a domenica al Real Sito di Carditello. Voli in mongolfiera, incursioni letterarie, pony e degustazioni di vini campani nella proposta. Quanto alla musica, in apertura, giovedì il sassofonista italo-argentino Javier Girotto presenta “Tango Nuevo Revisited”.

Da giovedì 26 (dalle ore 18 alle 20) nella Cappella dell'Ascensione del Real Sito di Carditello si visita la mostra “Urbex”. Le fotografie di Liliana Ventriglia, Danilo Treppiccione, Marco de' Persis e Mario Romano accompegneranno il visitatore in un viaggio in alcuni luoghi dove la polvere del silenzio è la sospensione del tempo.

Prosegue la rassegna “Summer Concert”, che venerdì porta il Quintetto Ghelvent al convento di San Francesco, a Casanova di Carinola. La formazione composta da Lorenzo Minelli (flauto), Orfeo Manfredi (oboe), Michele Fabbrica (clarinetto), Giovanni Campanardi (corno) ed Enrico Bassi (fagotto) eseguirà brani di Cambini, Rossini e Reicha alle ore 19.30 ed alle 21.

Venerdì alle 21, nell’ambito della rassegna “Palco libero”, al Quartiere Militare Borbonico di Casagiove va in scena "Matrimonio a mano armata". Firma la regia dello spettacolo Ernesto Cunto, che sarà anche tra gli interpreti insieme con Giovanni Allocca e Amedeo Mattiello.

La vita dei reali, le abitudini di corte, ma anche curiosità sugli Appartamenti Reali. E’ quanto si può conoscere grazie alla visita guidata alla Reggia di Caserta in programma mercoledì, dalle 11, con la guida turistica Erika Chiappinelli. Prenotazione obbligatoria alla mail erika83e@gmail.com oppure al numero (anche sms o whatsapp) 3492949722.

