Torna il Grand Prix Città di Caserta, quasi mille atleti per la due giorni dedicata al nuoto

Quasi mille atleti in gara in rappresentanza di 56 società provenienti da sette regioni. Sono i numeri della seconda edizione del “Grand Prix Città di Caserta”, la kermesse natatoria in programma sabato 27 e domenica 28 maggio allo stadio del nuoto con l’organizzazione della società “Eventualmente Eventi & Comunicazione” di Luciano Cotena e la direzione tecnica di Francesco Vespe, che hanno potuto contare sul sostegno del presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, e del presidente di Agis Caserta, Giuseppe Guida.

Ricco il programma della due giorni, che parte sabato alle 9 per concludersi domenica alle 19: previste prove sulla distanza dei 50, 100 e 200 di tutti gli stili e dei 400 stile libero.

Oltre alla Campania, in vasca si vedranno nuotatori provenienti da Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio e Molise.

Diversi i talenti impegnati nella due giorni in Terra di Lavoro: tra questi spiccano Carlotta Zofcova (Gruppo Sportivo Carabinieri), bronzo agli Europei 2018 sul 100 dorso e due volte argento europeo in staffetta nel 2012 e nel 2016; Alessia Polieri (Imola Nuoto-Fiamme Gialle), vicecampionessa del mondo junior lo scorso anna a Lima nei 200 farfalla e nei 200 misti; Marina Cacciapuoti (Olimpic Nuoto Napoli), plurimedagliata a Lima nel 2022 ai mondiali junior; Antonietta Cesarano (Time Limit), bronzo agli Europei di Roma 2022 nella staffetta 4x200 stile libero mixed; Noemi Cesarano (Time Limit), argento ai Giochi del Mediterraneo dello scorso anno in Algeria nella 4X200 stile libero; Viola Scotto Di Carlo (Napoli Nuoto), argento nei 50 farfalla e bronzo in staffetta agli stessi Giochi del Mediterraneo; Simone Stefanì (Time Limit), due ori e un argento ai Giochi del Mediterraneo 2022; Antonella Crispino (Esercito/Assonuoto Caserta), medaglia d’argento ai recenti campionati italiani nei 200 farfalla.

Questo invece nel dettaglio il programma gara: si parte sabato 27 maggio la mattina con 50 rana, 100 dorso e 400 stile, mentre nel pomeriggio sono previsti 50 farfalla, 100 stile, 200 rana e 200 farfalla; domenica mattina 200 dorso, 50 stile, 100 farfalla e 200 misti; chiusura il pomeriggio con 50 dorso, 100 rana e 200 stile.

Il Grand Prix Città di Caserta è anche un’occasione di promozione turistica: quasi un quarto degli atleti iscritti, infatti, (222 per la precisione) provengono da fuori Campania. Insieme a tecnici, addetti ai lavori e familiari si tratta di oltre 500 persone che, insieme alle gare, potranno avere l’opportunità di godere delle bellezze di Caserta nei due giorni di permanenza in città.