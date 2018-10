Domenica 28 Ottobre 2018, 18:12 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La padella per caldarroste più grande del mondo? Non è più in Portogallo, ma in Italia. Precisamente in provincia di Caserta, a Roccamonfina, antico e suggestivo borgo immerso tra secolari castagneti ed area verde tra le più belle del Paese. La cittadina dell’Alto Casertano è riuscita, dunque, a centrare l’obiettivo del Guinness dei Primati con una spettacolare padella forata capace di cuocere contemporaneamente circa 1.200 chilogrammi di caldarroste.A certificare il traguardo, il giudice ufficiale del World Guinness Record, Lorenzo Veltri (noto al pubblico per la trasmissione di Canale 5 lo Show dei Record condotto da Gerry Scotti), che ha controllato e verificato in piazza Nicola Amore tutte le operazioni previste, a partire naturalmente dalle misurazioni. Ed è proprio Veltri a comunicare i «numeri» che hanno consentito a Roccamonfina la conquista del primato: «Abbiamo raggiunto i 10,46 metri di lunghezza – afferma – con un diametro di 6,23 metri ed un manico di 4,25 metri, con un peso complessivo di 1289 chilogrammi. Il tutto perfettamente funzionante, con una maxi preparazione di 1.190 chilogrammi di caldarroste distribuite al numeroso pubblico presente». Adesso il «vrollaro dei record» diventerà una ulteriore attrazione per la cittadina turistico-montana dice il sindaco di Roccamonfina, Carlo Montefusco.