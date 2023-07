Reggia, apertura straordinaria: giovedì visite agli appartamenti fino alle 23,15

Giovedì gli appartamenti reali della Reggia di Caserta saranno aperti fino alle 23.15, con ultimo ingresso alle 22.15. L'apertura straordinaria coinciderà con l'inaugurazione di “Un'Estate da Re”, che inaugura la sua VIII edizione con un evento in streaming dedicato alla Celebrazioni vanvitelliane a 250 anni dalla morte di Luigi Vanvitelli. Il pubblico potrà scoprire, al crepuscolo, il primo piano del Palazzo reale, attraversando gli ambienti di Corte degli Appartamenti reali. Aperte le Sale Vanvitelli, nelle retrostanze della Sala delle Guardie del Corpo, per conoscere l'esposizione che celebra l'eredità, materiale e immateriale, del Maestro quale genio del Settecento italiano ed europeo. Il percorso proseguirà nell'ala dell'Ottocento, di recente restaurata, con la Sala del Consiglio, le retrostanze dell'800, la Sala delle culle, l'anticamera e la Cappellina di Pio IX, la Camera da letto e le anticamere di Gioacchino Murat, la Camera da letto e le anticamere di Francesco II. La passeggiata serale si concluderà percorrendo prima gli ambienti a uso più intimo dei regnanti, poi la Biblioteca Palatina e la Sala del Presepe. Possibile ammirare le opere della collezione Terrae Motus.



Il numero dei biglietti è contingentato per fasce orarie.

I ticket, al costo di 4 euro a partire dalle 17, sono in vendita su TicketOne (con 1 euro di maggiorazione per prevendita) e in biglietteria fino ad esaurimento disponibilità. La partecipazione all'iniziativa è inclusa nell'abbonamento ReggiaCard2023. Il Teatro di Corte e il Parco reale saranno chiusi.​