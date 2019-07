CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 08:37

Strutture sportive all'avanguardia, ma soprattutto difesa dell'ambiente attraverso il riciclo di materiali altamente tossici se dati alle fiamme in roghi illegali. E così, dopo Scampia e il Parco Verde di Caivano, tocca a Caserta, al rione Vanvitelli. Con l'inaugurazione di ieri mattina di due campi, di calcio e calcetto, nel popoloso quartiere popolare, realizzati con erba sintetica di ultima generazione, attraverso l'utilizzo di pneumatici fuori uso, non vince solo lo sport ma in primo luogo l'ambiente. Un pensiero condiviso da un parterre istituzionale delle grandi occasioni, che ha lanciato un messaggio chiaro dalla Terra dei Fuochi: cambiare si deve e si può.