Idrocefalo nel bambino e nell’adulto, diagnosi e cura: esperti si confrontano al Belvedere

Le nuove prospettive di diagnosi e cura dell’idrocefalo nel bambino e nell’adulto, la corretta gestione dei tumori intraventricolari, saranno al centro del Convegno sul tema “I disturbi del circolo liquorale”, organizzato in tandem dalle Unità operative complesse di Neurochirurgia dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta e dell’Azienda ospedaliera di rilievo nazionale “Santobono - Pausilipon” di Napoli, rispettivamente dirette dal dott. Pasqualino De Marinis e dal dott. Giuseppe Cinalli, responsabili dell’evento.

L’appuntamento, con la direzione scientifica dei neurochirurghi Sara Bruscella e Pietro Spennato, è per venerdì 10 maggio, ore 9, al Complesso Monumentale Belvedere di San Leucio.

Il simposio sarà articolato in due sessioni. I relatori, tra cui una nutrita rappresentanza di giovani specialisti, si confronteranno sulle tecniche diagnostiche di ultima generazione e sulle più avanzate opzioni di trattamento, endoscopico e microchirurgico, delle patologie legate ai disturbi del circolo liquorale sia in età pediatrica sia in età adulta. I lavori dell’assise scientifica saranno introdotti dal saluto del direttore generale dell’Aorn di Caserta, Gaetano Gubitosa, con il direttore sanitario, Angela Annecchiarico, e del direttore generale dell’Aorn “Santobono - Pausilipon”, Rodolfo Conenna, con il direttore sanitario, Maria Vittoria Montemurro.