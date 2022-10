Caserta, il Monumento ai Caduti dimenticato tra le erbacce

Il 4 novembre è vicino, è la festa dell'Unità nazionale e delle Forze armate, dopo la pioggia delle scorse settimane gli ornamenti vegetali all'arco superiore del Monumento ai Caduti si sono ripresi dalla siccità estiva e resteranno ad abbellire la statua bronzea della sommità sotto cui campeggia la dedica a grandi lettere «Caserta ai suoi Eroi».

È stato così, a ritroso nell'immediato, per il 2 giugno, festa della Repubblica, il 25 aprile della Liberazione ma anche negli anni precedenti la città non ha mai mancato di dedicare ai suoi Eroi l'omaggio della vegetazione spontanea, ciuffi di parietaria, arbusti nodosi che sono diventati i cespi di oggi che rimandano a ortaggi, finocchi, sedani e carote o vezzosi come in una composizione floreale ma assolutamente indecorosi c'è da dirlo? sul monumento che rappresenta il ricordo e la gratitudine della città ai suoi concittadini caduti in guerra. Omaggio, dicevamo. No, sciatteria pura da parte di chi non ha mai alzato lo sguardo alla sommità del monumento, nemmeno al momento dell'alzabandiera. E non ha letto segnalazioni di questo scempio, l'ultima datata 28 ottobre 2021, occhi bendati, alzata di spalle da parte del Comune e dei suoi assessori all'Arredo e Decoro urbano, mica uno: due.



E allora non resta che chiedere un intervento caritatevole al Vigili del fuoco, al comandante, ingegnere Carlo Federico, per l'invio di un'autoscala, basta uno soltanto degli operosi caschi neri di cui dispone in cima alla piattaforma, un paio di cesoie, una spuntata senza pettine e la decenza sarà riportata alla sommità del Monumento ai Caduti.



Non sarà certamente una diminutio' per i valorosi vigili che hanno sempre cose ben più importanti da fare in favore della comunità, se c'è un momento della giornata in cui infilare anche questa richiesta l'applauso dei casertani arriverà alla caserma di via Falcone, urgente ma non via 115. Un appello di questo tipo Il Mattino lo ha sperimentato con successo nello scorso agosto, ci volle l'intervento del prefetto Giuseppe Castaldo da noi sollecitato per far rimuovere dalla facciata del Genio Civile in via Battisti, tre stracci che erano stati bandiere, così ostentati da anni nel disinteresse degli uffici della Regione competenti. Interventi, stiano tranquilli al Comune, che Prefettura e Vigili del fuoco fanno senza pretendere assessorati.