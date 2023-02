Una lettera-denuncia al ministero delle Infrastrutture, una raccolta firme e la richiesta al Comune di Caserta di istituire un tavolo di confronto permanente con i cittadini e le associazioni sui temi della rigenerazione urbana. È quanto è emerso ieri pomeriggio in occasione del sit in di protesta tenuto nel rione Volturno.

APPROFONDIMENTI Parcheggio interrato e cortili in via Trento Ecco i nodi del Pinqua Allarme rione Acquaviva, infiltrazioni negli alloggi sgomberi per tre famiglie Pnrr, ecco i 9 progetti in Campania ammessi al finanziamento di 134 milioni

Circa sessanta persone sono scese in strada per contestare la scelta dell'amministrazione comunale di realizzare un mega parcheggio interrato da cento posti auto con un hub di interscambio in via Feudo San Martino, in uno spazio verde attrezzato e ricco di alberi. Uno spazio, beninteso, pubblico da anni affidato in gestione a privati per effetto di una convenzione che però al momento risulta essere scaduta. Si tratta di un progetto, del valore di sei milioni di euro, finanziato dal ministero nell'ambito del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, che comporterà l'abbattimento di quarantatré alberi sani e la cementificazione del quaranta per cento dell'area.

«Riteniamo che questa opera sia incoerente con i principi di sostenibilità che hanno ispirato il Pinqua fa notare Gianfranco Tozza di Legambiente non ci sembra infatti che un parcheggio possa riqualificare un quartiere. Soprattutto se questo verrà realizzato su una delle ultime aree verdi esistenti in zona e peraltro in assenza di un piano di mobilità e di un Piano urbanistico comunale. Chiediamo dunque al sindaco Marino di rinunciare a questo progetto».



«La proposta che intendiamo fare al Comune è il commento del consigliere comunale di opposizione Raffaele Giovine è quella di unificare la villetta di via Arno con l'Oasi di via Feudo per realizzare un unico grande polo verde a disposizione dei cittadini. Il Pinqua è una opportunità per questo quartiere che non può essere assolutamente sprecata. È tempo di avviare una discussione pubblica su questi temi in consiglio comunale». Il presidio in via Arno si è poi spostato dapprima in via Feudo San Martino e poi in viale Lincoln e sul Ponte delle Libertà dove per circa tre volte i manifestanti hanno bloccato, seppure per una manciata di minuti, il traffico in entrata e in uscita da Caserta. Tredici le associazioni presenti. Ambientaliste e non. E tanti residenti.



«Ciò che non comprendiamo confessa Severino Di Fabio, che abita in via Feudo San Martino è l'utilità di un parcheggio in un'area che ne ospita già altri quattro. A chi serve questa struttura? Questa tra l'altro è una zona totalmente desolata, soprattutto nelle ore serali, nessuno verrebbe mai a lasciare l'auto qui». «Invece di realizzare un'altra cattedrale nel deserto gli fa eco Angela Maffeo, anche lei residente nel quartiere l'amministrazione farebbe bene ad incrementare gli spazi pubblici da destinare a bambini ed anziani».



Cartelli, slogan e qualche fischietto hanno animato il corteo che si è snodato lungo le strade del quartiere con l'intento di sensibilizzare sia le istituzioni che l'opinione pubblica: «Questo episodio dichiara Dolores Peduto di GreenCare Caserta è la dimostrazione di quanto sia importante l'istituzione di un tavolo permanente nel quale affrontare tutte le problematiche che riguardano il patrimonio ambientale. A Caserta mancano spazi verdi inclusivi, sono questi la priorità». «Potenziare il trasporto pubblico e le piste ciclabili fa notare Maria Antonia Onofrio dell'Asd Hermes Roller solo così potremo avere una mobilità davvero sostenibile. Il parcheggio non farà che creare altro traffico in uno dei quartieri più densamente abitati della città».



Non solo proteste e denunce nel sit in di ieri ma anche istanze. «Sono state protocollate al Comune spiega Virginia Crovella del comitato Città Viva undici richieste di accesso agli atti. Esigiamo chiarezza e trasparenza dall'ente su questi progetti. I documenti ufficiali inviati al ministero riportavano infatti la volontà dell'amministrazione di realizzare il parcheggio in un'area privata di via Adige. Scriveremo quindi al dicastero per segnalare le modifiche in corso e denunciare tutte le anomalie che abbiamo riscontrato». Hanno aderito alla protesta di ieri Legambiente, Italia Nostra, Cittadinanzattiva, Lipu, centro sociale ex Canapificio, GreenCare, Arci, Asd Hermes roller, Millepiani, Uisp, Spazio Donna, comitato Villa Giaquinto, Città Viva, Svg Servizio volontariato giovanile e la scuola elementare evangelica Arca di Noè, i cui alunni ieri mattina hanno raggiunto l'Oasi per affiggere dei cartelli con le scritte «Gli alberi non si toccano» e «Vogliamo più parchi per giocare».