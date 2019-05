CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 10:01

IL BRACCIO DI FERRO Daniela Volpecina Ex Canapificio, il Comune di Caserta chiederà alla Regione la disponibilità dell'immobile. In primis del capannone non sottoposto a sequestro dalla Procura il 12 marzo scorso e, in seconda battuta, dopo i lavori di messa in sicurezza e il dissequestro dell'autorità giudiziaria, anche di tutto il resto del complesso, di proprietà della Regione, per poterlo gestire direttamente. Una notizia che arriva all'indomani dell'incontro del sindaco Carlo Marino con il...