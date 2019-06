CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 16 Giugno 2019, 14:07

L'inizio delle operazioni di facchinaggio e trasloco del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere dalle attuali sedi provvisorie di via Carlo Santagata e della zona Grattapulci nella ex caserma Mario Fiore comporterà la sospensione di tutte le udienze per un mese a far data da martedì 18.IL DECRETOIneludibile l'articolato decreto del presidente Gabriella Maria Casella col quale, premessa la inapplicabilità della disposizione legislativa che prevede l'intervento del ministro della Giustizia per la proroga o la sospensione dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari soltanto in presenza di eventi eccezionali, si è ravvisata la necessità di sospendere l'ordinaria attività giurisdizionale a causa della temporanea indisponibilità dei locali e dei fascicoli da trasferire, ricollocare e risistemare negli uffici di nuova destinazione. Per assicurare, però, lo svolgimento di attività indifferibili, presso la struttura di via Santagata sono previsti un front office per la ricezione degli atti in scadenza e un presidio con idonee postazioni per la ricezione di quelli telematici sia introduttivi del giudizio che endoprocedimentali. L'attuale Ruolo generale civile sarà dedicato alle sezioni prima e quarta e alla Volontaria giurisdizione, il Ruolo generale lavoro al piano terra per la sezione Lavoro, l'Ufficio verifiche sarà il presidio per la terza sezione civile. Il provvedimento è stato concertato col presidente del consiglio dell'Ordine degli avvocati nel corso dell'apposita riunione di mercoledì scorso, all'epilogo di una serie di step conseguenti alla consegna dell'ex caserma Fiore il 29 marzo da parte della Direzione generale delle risorse al Tribunale. Subito è stata accelerata la sistemazione delle strutture di archivio esistenti e delle zone di accesso retrostanti l'edificio non completate dal Provveditorato alle opere pubbliche.