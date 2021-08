Caserta, ok del Demanio: ecco gli immobili per l'Aeronautica

È stato sottoscritto oggi al Comune di Caserta l'atto di cessione gratuita da parte del Demanio all'ente locale degli immobili demaniali Area Velivoli e Area Sirtori. Il Comune a sua volta lì concederà all'Aeronautica Militare, in comodato d'uso gratuito per 60 anni. Nell'immobile denominato Area Velivoli sorgerà il nuovo Centro Polifunzionale dell'Aeronautica, che sarà utilizzato per le esigenze formative ed alloggiative della Scuola Specialisti, e al contempo permetterà all'Aeronautica di rafforzare il suo presidio sul territorio casertano, liberando, al tempo stesso, i locali utilizzati attualmente all'interno del complesso della Reggia di Caserta per restituirli alle funzioni museali. L'area «Sirtori» invece è destinata invece a diventare parco pubblico.

