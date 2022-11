Caserta, imprenditore cede cocaina ad amici facoltosi: arrestato

Un cinquantenne molto conosciuto a Caserta è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio. L'imprenditore nel settore del turismo deteneva cocaina per poi cederla in cambio di denaro a una ristretta “cerchia di amici” facoltosi, come ha ammesso spontaneamente. Bloccato venerdì 18 novembre 2022, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di due dosi in sacchetti termosaldati, dal peso di quasi 2 grammi. Nel deposito sono stati rinvenuti altri due involucri, di dimensioni maggiori, contenenti cocaina, oltre 20 grammi, nonché due bilancini di precisione, un coltello con lama annerita e vari sacchetti di plastica con ritagli ovoidali, evidentemente utilizzati per suddividere la sostanza. Nell’abitazione è stata rinvenuta un’ulteriore dose della stessa sostanza, di 0.23 grammi, e 800 euro in banconote di vario taglio e ritenute provento dell’attività di spaccio. Ricostruito il quadro indiziario.