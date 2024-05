Appiccarono incendio a Casertavecchia, condannati a 5 anni e arrestati

La Polizia ha arrestato due persone, di 66 e 68 anni, ricercati per una condanna per incendio boschivo. La Squadra Mobile ha rintracciato i due a Caserta e San Felice a Cancello. Nel 2012, avevano provocato, in concorso, un grave incendio boschivo, su una amplissima area di oltre 300mila metri quadrati del versante collinare del “Monte Montone”, classificata di rilevante importanza paesaggistica, ed a forte vocazione turistica, in quanto nei pressi del borgo medioevale di Casertavecchia.

Gli arrestati, all’epoca dei fatti allevatori ovini, avevano appiccato il fuoco per rinnovare la fertilità dei terreni con le ceneri prodotte dalla combustione e per ampliare le zone di pascolo, anche nelle aree coperte da boschi.

Sono stati condannati a circa 5 anni di carcere poiché riconosciuti, all’esito del processo, responsabili di incendio doloso. I due sono stati associati al carcere di Santa Maria Capua Vetere.