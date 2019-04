Domenica 7 Aprile 2019, 22:22

Fiamme in un supermercato in via Acquaviva a Caserta. Il rogo si è sviluppato nel tardo pomeriggio di oggi ed ha creato momenti di paura tra i residenti per l'alta colonna di fumo che si è propagata nell'affollato quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta. I danni alla struttura commerciale sono stati ingenti. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l'ipotesi più accreditata sulle cause dell'incendio è stata quella del corto circuito provocato dal malfunzionamento di un frigorifero.