Rifiuta trasfusione e muore, il medico: «Non esistono altre cure»

Lunedì 30 Settembre 2019, 07:00

«Ma davvero vogliono far ricadere su di me la responsabilità? Questo non è uno scherzo, si parla di vita e di morte. Quei volantini che mi hanno dato i figli della donna che ha rifiutato la trasfusione, su cui c'erano scritte le cure alternative, sono gli stessi che io trovo nella buca delle lettere di casa mia quando passano nel mio rione i Testimoni di Geova. Con tutto il rispetto, ma io, in qualità di medico, so bene come si cura una paziente, non mi attengo a un volantino. Sono 30 anni che faccio il chirurgo ed è la prima volta che resto impotente contro la decisione di una mia paziente che per motivi religiosi rifiuta le cure e muore».