Martedì 10 Settembre 2019, 12:00

«Voglio andare dai nonni», dice Giuseppe. Ha sette anni e non sa che sta per morire. Lascia la mano della madre e attraversa la strada. È domenica sera a Pietravairano, nel Casertano, quando si consuma l'incidente. Una Lancia Y, guidata da una donna di Alife, lo centra in pieno lungo la Provinciale 10. Il camion dello zio del piccolo, parcheggiato in strada con le quattro frecce accese, avrebbe ostruito la visuale. La donna viene indagata per omicidio colposo. Lo zio del piccolo multato. Trasportato all'ospedale «Santobono» di Napoli, Giuseppe muore dopo due interventi chirurgici. Sono le quattro del mattino. La piccola comunità di Pietravairano è sconvolta. Il padre del bambino, Raffaele, montatore di vetrine per negozi originario di Giugliano in Campania, è disperato. La madre, Stefania, è in stato di choc.