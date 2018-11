Domenica 18 Novembre 2018, 11:55

Bilancio drammatico di uno schianto avvenuto ieri sera intorno alle 21 lungo via Polvica a San Felice a Cancello, nel Casertano, al confine con il Nolano. Un uomo, Giovanni Lettieri, 42enne di Roccarainola, ha perso la vita: un giovane, Ciro Bergamasco, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Maddaloni. Quest'ultimo, questa mattina, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Maddaloni, agli ordini del capitano Scollato, in quanto risultato positivo all'alcoltest.Secondo il racconto di alcuni testimoni, si è trattato di uno schianto davvero indiscrivibile. Tre le auto coinvolte. All'interno di una vettura è stata ritrovata anche una pistola, sequestrata dai militari dell'Arma. Il ragazzo arrestato, originario della frazione di Cancello Scalo, figlio di un carabiniere, si trova ora ai domiciliari presso il nosocomio della città calatina.