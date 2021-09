Caserta, incubo trasporti: pullman alla rinfusa, biglietti cercansi

I trasporti pubblici a Caserta sono come Re Mida all'incontrario: chi li tocca, finisce nei guai. Dopo l'abbandono del campo di battaglia della Clp, fra i sedili dei bus pubblici c'è lo sbandamento: la biglietteria non esiste più, ora c'è un bigliettaio in strada a distribuire ricevute. Senza sedia, senza punto informativo, senza riparo. Nei negozi del centro di Caserta non ci sono ticket per salire a bordo dei bus, quindi chi sale sui...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati