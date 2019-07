Assente al lavoro, in ospedale di Caserta, per malattia si era recata, invece, a Torino per assistere ad una partita di Champions League. È quanto emerge nel corso delle intercettazioni telefoniche di Angelina Grillo, tecnico di laboratorio in servizio al Reparto di Patologia clinica dell'ospedale S. Sebastiano di Caserta finita in carcere questa mattina per corruzione e truffa nell'ambito dell'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha portato agli arresti domiciliari anche l'ex primario Angelo Costanzo e la moglie Vincenza Scotti, sorella dell'ex latitante della Nco, Pasquale Scotti.



«Dal raffronto dei dati riportati sul cartellino delle presenze relativi al mese di novembre 2015, si rileva che la Grillo - scrive la Procura - nel periodo 23-25 novembre è stata assente dal lavoro per malattia, tuttavia, dal monitoraggio delle conversazioni intercettate, si trovava allo stadio di Torino. a vedere la Juve». Quel giorno infatti, Angelina Grillo chiama la mamma a telefono risponde la figlia A. 'e le chiede se fa freddo. Angelina Grillo si raccomanda alla figlia di dire che se qualcuno chiama di dire che è dal parrucchiere senza dire che è andata alla partità.



La Grillo è accusata anche di truffa ai danni dello Stato, per essersi assentata durante l'orario di lavoro dopo aver regolarmente timbrato il badge, e per aver presentato falsi certificati medici che le servivano per andare in vacanza o per fare viaggi, 'tutti regalati', secondo le accuse, in località turistiche, come Capri e Ischia.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA