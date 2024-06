Il tema è importante perché ha a che fare con un tipo di violenza odiosa, insidiosa: il gaslighting è una «forma di manipolazione che si serve dei sentimenti». Il taglio è del tutto originale: il saggio, anziché proporre un punto di vista univoco, offre una visone caleidoscopica di un fenomeno in larga espansione e per questo ancora in via di definizione. Le firme sono di prim’ordine, tutte di Terra di Lavoro: Claudio Lombardi, esperto di marketing e media, e Rita Raucci, docente di diritto e referente di progetti su discriminazione e stereotipi di genere, sono anche i curatori dell’opera; Maria Giovanna Petrillo, professoressa associata di Lingua e letteratura francese all’Università “Parthenope” di Napoli, e Stefania Sparaco, esperta della settima arte e di Letteratura e cultura americana e anglosassone. La prefazione è di Francesco Eriberto d’Ippolito, direttore del dipartimento di Scienze politiche dell’Università della Campania “Vanvitelli”. Il libro, fresco di stampa per Edizioni Spartaco, s’intitola “Inganni e potere. Il gaslighting nelle relazioni, nel cinema, nella letteratura e nella politica” e, pagina dopo pagina, offrirà spunti di dialogo e confronto nella presentazione di domani, 9 giugno, alle ore 18, nella libreria Feltrinelli di corso Trieste a Caserta.

«Il gaslighting – dice Rita Raucci – è una forma di “violenza pulita” che trova terreno fertile nei rapporti asimmetrici. Il potere di una parte sull’altra all’interno di una relazione di coppia, familiare o anche professionale, come elemento caratteristico, può essere facilitato da discriminazioni “istituzionalizzate” che, essendo difficilmente riconoscibili, vengono sottovalutate. In questa prospettiva, prima con il cortometraggio “Io vivo per te” e, successivamente con il saggio, si tenta un approccio più ampio di quello tradizionale». Raucci fa riferimento allo short film, visionabile anche attraverso un Qr Code contenuto nel libro, di cui è ideatrice, protagonista e co-sceneggiatrice con Paolo Mazzarella – che domani, alla Feltrinelli, condurrà la conversazione con gli autori – e Claudio Lombardi.

A proposito di ampliamento dei confini della questione, è proprio Lombardi a sottolineare che «molti filosofi e sociologi usano il termine gaslighting anche per indicare le ripercussioni negative di strategie e tecniche di manipolazione di massa, tipiche, ad esempio, della propaganda in politica. Hanno notato come le false informazioni, il discredito, le omissioni e i silenzi, che fanno leva su stereotipi e pregiudizi, siano simili a quelli usati dal gaslighter all’interno di un rapporto di coppia. Attribuire al gaslighting una natura non soltanto psicologica ma psicosociale ci aiuterebbe, quindi, a capire meglio il nesso tra le forme di prevaricazione dentro e fuori le mura domestiche. E, forse, potremo comprendere quanto sia reale ciò che viviamo, vediamo o leggiamo». Proprio così, «leggiamo» perché «tra le letture, quella del romanzo epistolare “Le relazioni pericolose” di Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1782) «è interessante da diversi punti di vista – spiega Maria Giovanna Petrillo –; l’intrigo pare, infatti, biforcarsi, ponendo sullo stesso piano, da un lato, un conformismo morale considerato dalla società quale virtù, dall’altro il libertinaggio considerato quale vizio ma illustrando, in embrione, i meccanismi manipolatori codificati, qualche secolo dopo, nel termine gaslighting».

La parola è stata mutuata dall’opera del drammaturgo Patrick Hamilton (1938). La versione cinematografica più celebre è stata “Gaslight”, thriller psicologico diretto da George Cukor, che valse un premio Oscar a Ingrid Bergman (1944). «A differenza della letteratura, nel cinema – aggiunge Stefania Sparaco – le donne sono molto spesso raccontate dagli uomini. Ciò dimostra la forza che ha la settima arte di penetrare i moti dell’animo, addentrandosi in quello che è il punto di vista della persona che subisce “gas light” ed esplorando anche l’apparente inconsapevolezza di chi lo fa. La potenza sta proprio nel mettere per immagini gli stati reali, presunti o immaginativi delle persone, tanto da creare identificazioni, responsabilità e risvegli». Risvegli, non solo nei legami a due ma anche di ambiente e culturali, sicuramente auspicabili.