Caserta, «Il pomodoro per la ricerca» iniziativa per combattere tumori pediatrici

“Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”. È l’iniziativa promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi - arrivata quest’anno alla sua quinta edizione - per sostenere la ricerca e cura in oncologia pediatrica. Durante il fine settimana del 23 e 24 ottobre 2022, le piazze di tutta Italia si riempiranno di banchetti e volontari pronti per distribuire confezioni con “tris” di pomodoro a fronte di una donazione minima di 10 euro.

Tale iniziativa rientra nell’ambito di “Gold for kids”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per combattere i tumori pediatrici. Fino ad oggi, grazie a questo progetto, la Fondazione ha finanziato il lavoro di 123 ricercatori (21 nel 2021) che lavorano nei migliori istituti di ricerca negli Stati Uniti d’America e l’apertura di 10 protocolli di cura e 3 studi osservazionali.

A Caserta il banchetto - che si terrà in Piazza Dante dalle ore 9 alle ore 19 - è stato organizzato dalla referente comunale della Fondazione Veronesi e consigliera comunale Daniela Dello Buono, col supporto del vice sindaco Emiliano Casale, dei familiari Nicola, Anna, Manlio e Antonio, dei volontari storici Giuseppina Nittoli, Anna Canzano, Francesco Tresca, Lucrezia Castaldo, Monica De Lucia, Giuseppina Fusco, Margherita Cai, Antonietta De Crescenzo, Ermenegilda Amodio, Daniela Renda e Carla Ghidelli.

«Tutto il ricavato di questa iniziativa - spiega Daniela Dello Buono - porterà un aiuto concreto a chi sta lottando ogni giorno contro il tumore. In particolare, servirà a finanziare l’avviamento di un protocollo internazionale di cura sul neuroblastoma ad alto rischio, che rappresenta, in età pediatrica, la terza neoplasia per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali».

Promuovere la corretta alimentazione è un tema centrale nelle attività di Fondazione Umberto Veronesi, perché è scientificamente provato che i cibi che scegliamo, per noi e per le nostre famiglie, costituiscono il primo passo verso uno stile di vita salutare. Una dieta sana, che privilegia frutta e verdura, cereali integrali, legumi e pesce. Anche le fonti di “grassi buoni”,come l’olio extravergine di oliva e la frutta secca sono importanti alleate. Occhio invece al consumo di carni rosse e di alimenti ricchi di grassi saturi e zuccheri.

