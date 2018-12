Mercoledì 5 Dicembre 2018, 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri stanno indagando su un incidente stradale avvenuto due giorni fa a Sparanise, nel Casertano, di cui è rimasto vittima un minore di 16 anni, investito mentre era a bordo di uno scooter da un'auto condotta da un 20enne, probabilmente in seguito ad un litigio intercorso tra i due. La vittima è tuttora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Caserta ma non è in pericolo di vita.I carabinieri della compagnia di Capua hanno accertato come in effetti ci sia stata una lite per futili motivi tra i due giovani prima dell'investimento. Nelle prossime ore l'autorità giudiziaria - Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere - potrebbe emettere un provvedimento restrittivo nei confronti dell'investitore, già identificato.