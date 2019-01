Mercoledì 9 Gennaio 2019, 10:41

Un uomo di 74 anni, Luigi Martino, padre di un collaboratore di giustizia, è stato investito e ucciso nella tarda serata di ieri a Montedecore, frazione di Maddaloni, mentre si accingeva ad attraversare a piedi la Nazionale Appia. Il conducente dell'auto che lo ha falciato, un 18enne che fa la guardia giurata, si è fermato e ha prestato subito i primi soccorsi; il giovane sarebbe risultato negativo ai test tossicologici. Dai primi accertamenti realizzati sul posto dai carabinieri della compagnia di Maddaloni, è emerso che la zona dove è avvenuto l'impatto mortale era poco illuminata; è probabile che il 18enne non si sia accorto dell'anziano che stava per attraversare, colpendolo in pieno. Al momento il 18enne non è indagato. Il figlio della vittima è un appartenente ai clan camorristici della zona, attualmente collaboratore.