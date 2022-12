Un laboratorio linguistico teatrale, perché ogni spettacolo in lingua è accompagnato da contenuti di approfondimento, studio e ricerca. Si chiama Klimax Stream ed è la piattaforma alla quale avranno accesso gratuito studentesse e studenti di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, pubbliche e paritarie di Caserta.

Il Comune ha appena sottoscritto un accordo di partenariato attraverso il proprio Ufficio Pubblica Istruzione con la Klimax Theatre Company, compagnia riconosciuta dal ministero della Cultura, creata e diretta da Luca Varone. Non solo formazione e crescita della cultura teatrale all'interno delle scuole, ma anche apprendimento delle lingue straniere, tant'è che insieme agli spettacoli in versione integrale ci sono testi integrali, glossari, materiale informativo con approfondimenti sui temi trattati, video tutorial e questionari sulla comprensione dell'opera per aprire a confronti e dibattiti in aula.

«Il teatro è uno strumento educativo di grande valenza», sottolinea Enzo Battarra, assessore all'Istruzione e alla Cultura che oggi invierà una lettera alle scuole di competenza del Comune di Caserta per avvertirle di questa opportunità e invitarle a cogliere l'occasione. «Klimax Stream nasce durante la pandemia ma ho pensato che fosse valido anche in questo momento. D'altronde la pandemia stessa ci ha insegnato a usare il doppio binario, in presenza e in remoto. Sarebbe inoltre difficile portare certi spettacoli nella nostra città, ma attraverso questa piattaforma studentesse e studenti potranno esercitarsi nella conoscenza della lingua guardando messe in scena di qualità. La speranza è sempre quella di incuriosire il pubblico e di creare nuove generazioni di spettatori capaci di affollare le strutture. È un percorso già avviato nella nostra città grazie all'impegno di tutti i teatri. Va intensificato continuamente, e credo che questo progetto sia uno strumento interessante da utilizzare».

Klimax Stream è nato durante primavera del 2020 con l'obiettivo di permettere a studentesse e studenti costretti in casa dalle restrizioni di avere una piattaforma capace di proporre una didattica alternativa a quella tradizionale. Da lì sono nati gli accordi di partenariato con gli enti pubblici culturali italiani e quindi l'offerta gratuita alle scuole. Per Varone «l'intento nell'ideare questo progetto consiste nel fare in modo che le nuove generazioni possano avvicinarsi al teatro anche con la transizione digitale, attraverso sperimentazioni e innovazioni del linguaggio teatrale. L'obiettivo principale futuro sarà quello di far diventare Klimax Stream una libreria digitale teatrale sempre a disposizione delle scuole italiane, incrementando l'offerta teatrale con l'aggiunta di altre pièce, oltre che in inglese e francese anche in spagnolo, tedesco e italiano, affinché la piattaforma possa diventare uno strumento di studio prima della visione dello spettacolo in presenza».