Viale Medaglie d'Oro, nella curva con via Laviano e lungo l'asse per via dei Bersaglieri la staccionata del cantiere di lavoro che avrebbe dovuto disvelarci il ridisegno del largo antistante lo stadio «», il dorso in muratura affacciato su una piazza ariosa come dal plastico progettuale, è ancora ben salda al suo posto. Il sipario di impalcature e protezioni di plastica nasconde l'incompiuta dell'opera che doveva essere pronta per le trascorse Unversiadi, il ridisegno appunto dello stadio di calcio col nuovo maquillage interno dei settori Tribuna e Distinti, del terreno di gioco, del rifacimento degli spogliatoi.Tutto in ordine, tranne la rifinitura dell'impianto sportivo che affaccia sul largo e sulla futura piazza risultante dalla eliminazione della gradinata del settore Curva Sud. I lavori non furono portati a termine nei tempi previsti per la consegna dalla impresa aggiudicataria dell'appalto bandito, come per tutte le strutture sportive interessate ai giochi universitari, dall'Aru, l'agenzia regionale costituita per la gestione dei lavori agli impianti destinati alle Universiadi. In forse fino all'ultimo l'agibilità dell'intero impianto, gare di qualificazioni del torneo calcistico alle porte, le Universiadi per la città di Caserta sembravano limitarsi ai soli impianti dello Stadio del Nuoto, del Palavignola, del Palazzetto Medaglie d'Oro. Si era al 2 di luglio, l'incompiuta del «Pinto» preoccupava, l'allarme fu lanciato dal consigliere regionale Gianpiero Zinzi con una interrogazione al presidente Vincenzo De Luca in cui rammentava l'incompiuta dei lavori, paventava la realizzazione della piazzetta e la sostituzione dei sediolini, pure in programma, solo dopo le Universiadi. «Abbiamo scoperto che la consegna dei lavori sarebbe fissata il 4 agosto, praticamente a manifestazioni concluse. Chiederemo conto di questo paradosso che rischia di penalizzare il territorio».Alla data del 4 agosto, nessuna novità, poi una serie di voci rassicuranti, entro ferragosto tutto pronto. Siamo nei giorni della commemorazione dei defunti e non è pronto un bel nulla. Da circa tre mesi le Universiadi sono belle e concluse, il cantiere è ancora aperto. Anzi chiuso perché l'impresa aggiudicataria dei lavori ha provveduto alla consegna di quanto parzialmente realizzato, ha fatto sapere di aver esaurito il finanziamento assegnato e distinti saluti in calce alla comunicazione. E ora? Informazioni chieste ai tecnici del Coni che avevano contribuito alla progettazione e il riassunto è questo: lo stato di sofferenza per l'incompletezza di lavori non è soltanto di Caserta per lo stadio di calcio ma anche di altre città della; l'Aru-agenzia regionale universiadi verrà sciolta il 31 ottobre, allo stato è ancora attiva e disporrebbe di fondi regionali utili per bandire nuovi appalti per l'ultimazione dei lavori là dove ce n'è necessità. Al 31 ottobre mancano 5 giorni, se l'amministrazione comunale non ha provveduto, se non si corre subito ai ripari lo stadio «Pinto» andrà ad allungare la lista delle incompiute cittadine. Oltre le transenne su via dei Bersaglieri c'è uno scavo con cumuli di terreno di risulta, uno scivolo in cemento armato con parapetto, forse percorso di accesso per disabili, tutto da completare per l'apertura dell'impianto a fronte strada. Lo slargo antistanti i cancelli di ingresso è della solita arruffata ineleganza, un gabbione ai tornelli, cancellate dipinte in rosso e blu, le iscrizioni a spray. Il tutto per un'immagine da bue scornato che stride con il modello plastico di progettazione, il dorso murario con il nome inciso a grandi lettere di Alberto Pinto - era giocatore della, da ufficiale difu trucidato nell'ottobre 1943 dai tedeschi ae si aggiunse ai 54 Martiri della cava del sacrificio e la piazza piastrellata e con aiuole che sono e chissà per quanto tempo soltanto una cartolina.