Una tra le mani, altre otto appese a un comune attaccapanni d'armadio, sono chitarre, insieme fanno il valore di un paio di Ferrari, pezzi unici, artigianali ovviamente, le sei corde agli strumenti classici sono di budelli e plastiche particolari, sono come gli pneumatici che fanno correre le Ferrari ma questi fili fanno suonare note di seta che sono come un silenzioso rombare di dodici cilindri.

Marco Sellitto, 49 anni, napoletano casertanizzato dal 1989, ingegnere elettronico del ramo acustico, ci rifacciamo a questo primo titolo conseguito nella Università del Suono di Austin nel Texas, forse l'unico titolo specialistico fra i tanti conseguiti cui tiene, comunque preferendo definirsi liutaio. Nel suo studio-laboratorio alla periferia di Caserta guarda gli strumenti come un padre i figli.

«Non è un vezzo dice faccio chitarre, quindi sono liutaio, orgogliosamente artigiano, nessuna logica industriale, una particolarità, questa, che metto in tutte le altre cose che faccio». Che sono qualche accenno progettare impianti Hi-Fi di fedeltà "superaltissima" per notissime industrie di fama mondiale, piccoli accessori per le chitarre, le "rosette" che non sono leziosi ornamenti intorno alla buca su cui passano le corde dello strumento dopo il ponticello, ma accessori che possono, anzi devono modificare il suono e quindi vanno calibrati. Come le corde di budelli vari: ne ha cassetti pieni, l'ingegnere-liutaio, gliene mandano dal Giappone, Cina, Spagna per collaudarle come si fa con gli pneumatici a furia di giri di prova ma queste vanno con un tocco delle dita e se il "do diesis della quinta corda" è perfetto, allora la serie di sei che vestirà una chitarra potrà essere chiamata e certificata "di Sellitto".

Marco Sellitto, uno Stradivari della chitarra? Ovviamente si schernisce ma l'accostamento è inevitabile tra i violini di cui Antonio Stradivari da Cremona era creatore e le sue chitarre che non hanno prezzo, questo, elevatissimo, non sarebbe alla portata del seppur più affermato e quindi ricco artista esecutore, e quindi le chitarre confluiscono in una istituzione che le concede in comodato d'uso agli artisti, copertura assicurativa, così come si fa con i violini di Cremona dal valore indefinibile maneggiati dalle star delle bacchette di crine da far scivolare sulle corde. In un recente concerto a Napoli il musicista Josè Antonio Escobar ha usato una sua chitarra, la "Superba".

Marco Sellitto stupisce per la semplicità con cui riesce a partecipare concetti tecnici difficilissimi, questi sono dipanati in riviste specializzate, ne ha di editori giapponesi e cinesi soprattutto che vanno a caccia invano dei particolari con cui costruisce chitarre, con cui da una tavola di legno d'abete e da fasce di legno d'acero, con quelle "rosette" particolari intorno al foro centrale della cassa acustica riesce a fare di una chitarra una specie di arpa orizzontale, da imbracciare. Parecchie delle sue soluzioni tecniche Marco Sellitto ha provveduto a brevettarle, ma tante non ne hanno bisogno, segreti di cui nessuno riuscirebbe mai a venire a capo. Perché nessuno possiede il suo orecchio bionico.

Aveva tre anni il futuro liutaio e già incantato dalla musica classica della radio che i genitori sintonizzavano sulla Terza Rete, grandicello cominciò a guardare con insistenza le chitarre e gliene comprarono una. Che finì in pezzi, non per una distruzione da capriccio ma per una autopsia, come tanti futuri ingegneri meccanici hanno fatto con le automobiline di latta.

Dice Marco: «Mi incuriosiva il suono, non mi piaceva quello emesso dallo strumento, cominciai a fare delle modifiche dentro le casse, creavo percorsi di suoni che all'uscita erano più nitidi». La storia prosegue con il trasferimento da Napoli a Caserta, la frequenza dell'Istituto "Itis Giordani", dei corsi del primo biennio di Ingegneria a Napoli, poi ad Austin in Texas con una borsa di studio patrocinata dallaMcIntosh, il ritorno in Italia, la laurea in Giurisprudenza alla Luiss di Roma e subito a fare chitarre. Racconta: «Presi lezioni di chitarra classica da un genio di Caserta, il maestro Mario Quattrocchi docente di Conservatorio, indimenticabile per bravura e umiltà, non dovevo fare il concertista, dovevo imparare come trarre il meglio del suono dallo strumento».