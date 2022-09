Caserta. la campanella suona tra cantieri e doppi turni

Scuole comunali, ripresa delle lezioni al via a singhiozzo a Caserta tra criticità, doppi turni e cantieri. Sono seimila gli alunni dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado che torneranno tra i banchi questa settimana. Per alcuni la campanella è suonata già ieri è il caso tra gli altri dei plessi di Parco degli Aranci, Tuoro e Casolla - per altri come la Da Vinci-Lorenzini e la De Amicis-Giannone - le lezioni riprenderanno questa mattina.

Tutti e 35 i plessi, salvo qualche eccezione, ripartiranno comunque entro giovedì 15 settembre. L'ultimo edificio a riaprire i battenti, in ordine di tempo, sarà quello di San Benedetto. Chiuso da oltre un anno per lavori di ristrutturazione, il plesso di viale Lincoln sarà di nuovo agibile, pare, in occasione delle politiche del 25 settembre in quanto sede elettorale, e a ottobre tornerà nelle disponibilità dell'istituto comprensivo Vanvitelli. Fino ad allora gli alunni dell'infanzia continueranno ad essere ospitati in piazza Cavour nel rione Tescione, mentre quelli della primaria nello stabile di via Barducci nel quartiere Acquaviva.



Sta per essere riattivato, dopo circa un anno di cantiere, anche il plesso dell'infanzia di via Cilea a Centurano. Al momento mancano infatti soltanto gli arredi. Sono circa ottanta i bambini - che nel corso del precedente anno scolastico sono stati ospitati nella sede centrale dell'istituto comprensivo Don Milani al Parco degli Aranci - che potranno finalmente tornare tra i banchi della loro scuola.

Un altro anno senza palestra invece per gli studenti della scuola Vanvitelli del parco degli Aranci. Resa inagibile dalle infiltrazioni, la palestra attende infatti un intervento di manutenzione straordinaria che dovrebbe essere finanziato con i fondi del Pnrr. Potrebbe tornare operativa ad ottobre invece la palestra dell'ex scuola Vanvitelli che si trova in prossimità del plesso scolastico della De Amicis di via G.M. Bosco. Il locale, negli ultimi anni utilizzato da un'associazione sportiva di pugilato, potrebbe essere destinato al mattino alla scuola e nelle ore pomeridiane all'Asd.

L'esperimento di co-gestione sarà al centro di un incontro, già programmato per mercoledì, tra l'assessore comunale alla Pubblica istruzione, Enzo Battarra, e la dirigente scolastica dell'istituto De Amicis-Giannone, Maria Bianco.



Questa mattina alle ore 8,15 intanto l'assessore Battarra parteciperà alla cerimonia di apertura dell'anno scolastico che si svolgerà nelle aule della scuola secondaria dell'istituto comprensivo Da Vinci Lorenzini in via Ruggiero. «Ci attende un anno di transizione spiega e chiediamo a tutti la massima collaborazione. Siamo reduci da una pandemia, che ha di fatto comportato una serie di difficoltà logistiche e organizzative per il mondo della scuola, e siamo in attesa di ottenere i finanziamenti necessari per rendere i plessi più sicuri e più efficienti. Nel mentre ci siamo attivati per far sì che tutti e sette gli istituti comprensivi della città potessero ripartire al meglio. Siamo consapevoli delle criticità e dei disagi che pur esistono ma fiduciosi dei miglioramenti strutturali e funzionali ai quali presto sarà possibile assistere grazie ai progetti previsti nell'ambito del Pnrr».

Novità anche per il servizio di refezione scolastica attivo dal prossimo 30 settembre. «Le prenotazioni per la mensa sono già partite aggiunge l'assessore - entro mercoledì l'Asl ci invierà i menu realizzati tenendo conto delle segnalazioni dei dirigenti scolastici, dei docenti e delle famiglie dopodiché sarà possibile procedere. A partire da quest'anno non c'è più tra l'altro l'obbligo di consumare il pasto in aula quindi i plessi che dispongono dei locali mensa potranno riattivarli».



Con la riapertura delle scuole e i numerosi cantieri attivi in città, tornano puntuali anche i disagi legati alla mobilità e al traffico, in concomitanza con l'inizio e la fine delle lezioni, e in particolare nel centro storico e nelle arterie di ingresso e uscita dalla città. Per ridurre i disagi e garantire la sicurezza degli studenti, tornerà in funzione a partire da questa mattina in corso Giannone la zona a traffico limitato che sarà operativa dal lunedì al sabato (ad eccezione dei festivi infrasettimanali) dalle ore 7,45 alle 9 e dalle ore 12 alle 14,30.

L'ordinanza, firmata ieri dal comandante della Polizia municipale, Luigi De Simone, prevede anche l'esenzione dal pagamento del grattino sulle strisce blu che insistono in piazza Vanvitelli, via Sant'Antonio e corso Giannone (nel tratto compreso tra via G.M.Bosco e via Sant'Antonio) ma solo nelle fasce orarie comprese tra le 8 e le 9 e le 13 e le 14.