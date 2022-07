Caserta, la Reggia Designer Outlet sostiene (ancora) il Napoli Femminile

Per il secondo anno consecutivo La Reggia Designer Outlet, il più grande Outlet del Sud Italia conferma il supporto al Napoli Femminile, l’altra squadra di calcio della città, per lanciare un messaggio di inclusione e parità in ogni ambito, anche in quello sportivo.

«Auspichiamo che il calcio, e magari lo sport in generale, possano essere sempre più liberi da pregiudizi e limiti di genere», afferma Fabio Rinaldi, Centre Manager de La Reggia Designer Outlet. «Abbiamo scelto di contribuire a questa causa, attraverso il sostegno alla squadra che ci è più vicina sul territorio, per aggiungere la nostra voce a quanti ogni giorno lavorano affinché la passione sia l’unico valore considerato nello sport. Il gruppo McArthurGlen, di cui La Reggia fa parte, è impegnato quotidianamente in progetti di inclusione e diversità che mettono al centro le persone con la propria unicità». Il sostegno al Napoli Femminile rappresenta un modo per contribuire a sensibilizzare il grande pubblico su una cultura dello sport che prescinda dal genere; c’è ancora tanto da fare se si pensa che da pochi giorni le sole calciatrici che giocano in serie A possono vedersi riconosciute come professioniste.

Per le altre categorie si tratta ancora di uno sport dilettantistico non riconosciuto e le cui protagoniste non possono godere delle tutele e del riconoscimento della loro professionalità. La moda del più grande outlet del Sud Italia è aperta a tutti e priva di pregiudizi, è questo il messaggio che il gruppo McArthurGlen intende sottolineare attraverso le varie iniziative a sostegno della parità in ogni ambito. Nel mese di luglio Le calciatrici del Napoli femminile trovano spazio sui principali canali di comunicazione de La Reggia Designer Outlet con una sezione dedicata sul sito e video-racconti e immagini sui canali social.

Ognuna delle protagoniste racconta la sua storia, in cui l’impegno, la fatica e la passione sono strumenti quotidiani per combattere i pregiudizi di genere, con la speranza di ispirare e motivare sempre più bambine e ragazze a seguire i propri sogni. Con lo slogan Partenopee, la squadra del Napoli Femminile unisce 25 giovani donne provenienti da diversi paesi del mondo – tra cui Germania, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Colombia –, con diverse esperienze di vita.