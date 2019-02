CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 08:16

Un dato così negativo, alla Reggia di Caserta, non si registrava da tempo. A gennaio i visitatori sono diminuiti del 23 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: gli accessi sono stati, infatti, 26.213, contro i 34.054 del gennaio 2018. Quasi 8000 turisti in meno in un mese sono oggettivamente un segno preoccupante: la Reggia che ritorna nel cono d'ombra dalla quale faticosamente stava riemergendo? Questo è il timore, dopo il lungo e proficuo clamore mediatico provocato dalla sapiente strategia promozionale dell'ex direttore Mauro Felicori che ha riportato il monumento vanvitelliano all'attenzione dell'opinione pubblica e l'arrivo in città di migliaia di turisti (sono ancora negli occhi di tutti i casertani le lunghe file agli ingressi del palazzo).Certo, gennaio è un mese di bassa stagione nel quale anche gli altri monumenti mostrano modeste performance e la stessa Reggia è tradizionalmente meno attrattiva: anche nello scorso anno il dato fu col segno meno (-3%) sebbene di grandezza inferiore rispetto all'attuale. Sul risultato decisamente negativo, però, incidono, inevitabilmente altri fattori, come Ia mancanza di offerte e proposte. Nel 2018, la Reggia nel periodo natalizio era un pullulare di eventi, manifestazioni, concerti, luci e mostre, con aperture anche serali. Quest'anno ci si è limitati all'ordinaria programmazione: una politica che non è affatto in sintonia con le esigenze dei viaggiatori del XXI secolo.