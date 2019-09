CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 11 Settembre 2019, 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Boschetto della Canfora di Centurano è salvo. Nessun albero potrà essere abbattuto e nessun intervento edilizio potrà essere realizzato ai danni del parco ornamentale che si trova in via Giulia all'interno del complesso Schiavone. A mettere la parola fine all'annosa vicenda, che si protrae ormai da mesi, è stata la Soprintendenza che in una nota - indirizzata al Ministero per i Beni culturali, al Comune di Caserta e ai proprietari dell'area ha informato di aver avviato il procedimento «finalizzato all'emanazione di dichiarazione di interesse culturale nei confronti del bene che presenta caratteristiche di grande valore storico e architettonico».