La tecnologia entra in Comune, primo assemblea pubblica in streaming

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Caserta e per la prima volta nella storia della città sarà trasmesso in streaming. Il civico consesso è stato convocato per venerdì 5 maggio, a partire dalle ore 9. All’ordine del giorno ci sarà la discussione sulle mozioni aventi ad oggetto il tema dell’autonomia differenziata. Sarà possibile seguire la diretta al seguente indirizzo: https://caserta.consiglicloud.it.



La novità giunge al termine dei lavori che hanno portato ad un completo rinnovamento tecnologico della Sala Consiliare del Comune di Caserta nel corso del mese di aprile. Oltre a seguire i lavori in tempo reale, sarà possibile rivedere tutte le sedute dei Consigli precedenti e consultare ogni documento agli atti. Inoltre, i consiglieri saranno dotati di un badge per la rilevazione delle presenze e per lo svolgimento delle operazioni di voto nonché di un tablet che consentirà la consultazione di tutti gli atti afferenti al Consiglio Comunale.



«La trasmissione in streaming del consiglio comunale –spiega il sindaco di Caserta, Carlo Marino – rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti in termini di trasparenza e di partecipazione dei cittadini. Investire sulla digitalizzazione e sull’innovazione tecnologica è fondamentale per assicurare servizi migliori al cittadino e per ammodernare le attività degli organi istituzionali e, più in generale, dell’intera macchina amministrativa dell’Ente».