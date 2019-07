Sabato 20 Luglio 2019, 15:33

La colpisce con calci e pugni e le scaraventa addosso il letto matrimoniale della stanza dove si era rifugiata, cercando di sfuggire alla violenza del convivente che poco prima le aveva lanciato contro una sedia della cucina. L'aggressione contro la sua convivente è proseguita in strada dove l'uomo ha continuato la sua violenza sotto gli occhi dei figli minori della coppia, di un e un anno e dieci mesi. Protagonista dell'aggressione, un 31enne di Aversa arrestato dagli agenti del locale commissariato di polizia di Stato intervenuti dopo le richieste di soccorso da parte della compagna dell'uomo, una donna di 35 anni. La lite sarebbe iniziata fra le mura domestiche per futili motivi ma poi si è trasformata in una ingiustificata aggressione da parte dell'uomo. Gli agenti lo hanno arrestato per reati di lesioni personali gravi, minacce ed atti persecutori.