Lacune progettuali e mancanza di autorizzazioni preventive e ambientali che avrebbero causato interruzioni nell'esecuzione dell'appalto. Questa la ragione che ha spinto il raggruppamento temporaneo di imprese composto da Italiana Lavori srl e Zeta Costruzioni sas a chiedere alla Sezione Specializzata per le Imprese del Tribunale di Napoli, la risoluzione "di diritto" del contratto per i "Lavori di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario" cominciati due anni fa.

Vicenda travagliata che affonda le sue radici amministrative al 2018 quando, il 6 marzo, la giunta approvò il progetto definitivo-esecutivo per i lavori che si sarebbero dovuti effettuare in oltre trenta strade del capoluogo: via Quercione, via Giardini Reali, via Papa, via Tenga, via Monticello, via Ponte, via Tescione, via De Falco, via Mondo, via Appia Antica, via Vico, via Verdi, via Jenco, via Borsellino, viale dei Bersaglieri, via San Gennaro, via Tedeschi, via I Ottobre, via Campania, via Di Basso, via Deledda, via Cancello, vicolo Pitagora, via Abbagnano, via San Gregorio Magno, via Vittime Civili di guerra, via Pozzo, via Rinaldi, via feudo San Martino, SS. 87 Sannitica, via Esperti, via Terragrande, via provinciale per Casertavecchia, via Nicoletti, via Verdinois e via De Sanctis. Interventi realizzati solo in parte e che, in questi anni, hanno contribuito ad alimentare la polemica tra minoranza e maggioranza sulla qualità delle opere realizzate, come in via Tescione e via Tenga. La richiesta di risoluzione del contratto, presentata dalle ditte il 19 giugno, era stata preceduta da una diffida, protocollata a Palazzo Castropignano, il 9 gennaio scorso.

Con la diffida si segnalavano le difficoltà a procedere con le opere previste dall'appalto e si chiedeva agli uffici di sospendere i lavori per ottenere le autorizzazioni necessarie agli interventi e stilare un elenco degli interventi immediatamente eseguibili. In mancanza di riscontri le aziende si sono rivolte alla magistratura per far accertare e dichiarare i comportamenti dell'Ente "sia singolarmente valutati che nel loro complesso", come "grave inadempimento".Giovedì mattina, come segnala anche il consigliere Donato Aspromonte, tecnici spediti dal Tribunale hanno svolto sondaggi in via Tescione per verificare gli interventi realizzati e, dieci giorni fa, le operazioni si sono volte in via Abbagnano, a Tuoro.

«È una situazione incredibile - sostiene il consigliere di "Prima Caserta" - da anni chiediamo spiegazioni e controlli sui lavori effettuati e puntualmente non siamo presi in considerazione. Qualcuno dovrà spiegarci cosa sta succedendo e quanto questa vicenda rischia di costare ai casertani. Se il Tribunale dovesse dare torto all'amministrazione chi pagherà i danni?».

A complicare ulteriormente la questione anche la circostanza che l'iter burocrarico della vicenda si è consumato al termine della precedente amministrazione. Pur essendo valido il principio della "continuità amministrativa", rispetto al 2018, è cambiato l'assessore (a gestire la fase progettuale e di appalto fu l'allora vicesindaco Francesco De Michele) ma anche il dirigente e i componenti della commissione consiliare Lavori Pubblici come conferma anche l'attuale presidente del gruppo Pasquale Antonucci.

«Nel momento in cui si apre un contenzioso in Tribunale non sono più i consiglieri o le commissioni ad avere competenza in materia ma solo i legali che si occupano della difesa dell'Ente - spiega l'esponente di Italia Viva - quello che con la commissione verificheremo è l'aspetto dei lavori per capire quali interventi sono stati realizzati fino a questo momento».

Di confusione organizzativa e responsabilizzazione dei funzionari parla invece Pasquale Napoletano di Fratelli d'Italia: «Manca una pianificazione coerente e si procede ai lavori anche quando non sussistono le condizioni. In via Tenga e via Tescione si parla di perdite all'acquedotto come causa degli sprofondamenti. Per il sottopassaggio pedonale di via De Martino abbiamo speso soldi per poi scoprire che c'è una perdita dai binari. Resta da capire perché i tecnici del Comune hanno autorizzato delle opere anche quando non c'erano le condizioni per la loro esecuzione». A difendere le ragioni dell'amministrazione al Tribunale di Napoli sarà l'avvocato Giovanni Marco Ciro Dell'Aquila, professionista esterno già incaricato dal dirigente Francesco Biondi.