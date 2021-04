Caserta, lavori in corso e lezioni al via è caos: un operaio «dirige» il traffico

La tempistica dei lavori in viale degli Antichi Platani a San Leucio ha mandato in tilt ieri, e si ripeterà chissà per quanti altri giorni ancora, la circolazione automobilistica tra Sala, Briano e San Leucio.

Una strada in attesa di essere risistemata da anni, diventa cantiere proprio con la riapertura delle scuole. A volerlo fare con calcolo sarebbe stato difficile. Ieri, tra le 13 e le 14, alla rotonda tra via Pasquale Tenga, via San...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati