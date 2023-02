Cento ore di formazione gratuita e abilitante per trentacinque diplomati. È il progetto «Vita e Lavoro» della parrocchia Buon Pastore di Caserta promosso dal gruppo «Nuovi stili di vita Circolo Laudato sì» in collaborazione con l'Ordine dei periti industriali e periti industriali laureati della provincia di Caserta e la professoressa Carmen Di Carluccio del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Vanvitelli.

«La parrocchia del Buon pastore spiega Antonia Di Pippo, coordinatrice gruppo Nuovi Stili di Vita - organizza un corso gratuito per responsabili del servizio per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. La cultura della sicurezza è strategica per la qualità della vita lavorativa, è indice di civiltà e cura del bene comune. Non basta mai e lo dimostrano le tristi statistiche di morti sul lavoro».

Dal 2008, il testo unico della sicurezza sul lavoro stabilisce che all'interno di un'azienda sia necessaria la presenza di un responsabile del servizio prevenzione e protezione, generalmente conosciuto con l'acronimo Rspp. Figura professionale nominata dal datore di lavoro deve avere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, deve saper dimostrare di avere quelle competenze e capacità che gli permettano di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dai rischi. In alcune aziende, in base alla grandezza delle stesse, il Rspp può essere affiancato anche dagli addetti al servizio di prevenzione e protezione.

«Dal punto di vista del placement post qualifica continua Di Pippo - si tratta di un settore in continua espansione che richiede competenze professionali solide ed articolate. Il corso base prevede 100 ore in aula, in tre moduli, a cui faranno seguito i moduli specialistici per i diversi settori merceologici: attività estrattive e costruzioni; sanità residenziale; agricoltura. Due incontri alla settimana, di pomeriggio, della durata di tre ore ciascuno. Una bella maratona che vale la pena vivere». Il responsabile del servizio di prevenzione e sicurezza deve saper individuare i fattori di rischio, valutarli e individuare misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; deve saper elaborare misure preventive e protettive, elaborare procedure di sicurezza, proporre programmi di informazione e formazione dei lavoratori.

Per poter fruire del corso gratuito bisognerà superare un test scritto (venti domande a risposta multipla) e poi un colloquio volto ad accertare motivazione, sensibilità verso i temi del corso, aspettative professionali. La graduatoria sarà stilata tenendo conto dei punteggi maturati nelle due prove e i titoli di studio. Per richiedere il modulo di domanda bisognerà scrivere a progettovitaelavoro@gmail.com e l'iscrizione va effettuata entro e non oltre il prossimo 28 febbraio.