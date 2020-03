Opere pubbliche in città, la Regione ha aperto la borsa dei finanziamenti, da tempo l'amministrazione comunale aveva bussato e la porta si è aperta, dettagliato l'elenco degli interventi pubblicato ieri da Il Mattino, legittima la soddisfazione del sindaco Carlo Marino. In attesa che si aprano i cantieri ci sarebbe da grattare il fondo del barile delle casse comunali per qualche intervento che necessita soltanto di buona volontà per la sua soluzione. La notizia che si sta per mettere mano al rifacimento della segnaletica delle corsie delle piste ciclabili in via Verdi e via Renella, la lunga striscia gialla quasi del tutto sbiadita, invisibilità che costituisce attenuante per i tanti automobilisti, ovviamente indisciplinati, che vi transitano sopra e vi parcheggiano indisturbati, ha dato la carica a un cittadino benemerito che sull'argomento ha più di un diritto di parlare.

E' Ferdinando Bellezza, esercente la rosticceria «Ciociara» di via Roma, «padre adottivo» della vasta aiuola antistante la stazione ferroviaria e che fa da spartitraffico per gli automobilisti provenienti da viale Ellittico in direzione via Veneto o per il sottopasso. «Mantengo in ordine l'aiuola dice è giusto che come esercente pubblico che vive anche per il flusso di forestieri che vengono in città contribuisca all'ordine e all'estetica della zona. Devo notare, però, che alla mia dovuta e sentita buona volontà non corrisponde altrettanta attenzione per un problema che fu annunciato come risolto e che, invece, aspetta la banale soluzione da due anni e un mese alla data di oggi». Ferdinando Bellezza che è uno caparbio, mostra la fotocopia del comunicato con cui il 2 febbraio 2018 dalla casa Comunale si annunciava la donazione di 50 rastrelliere per biciclette da installare in piazza Garibaldi, davanti alla stazione ferroviaria. Il documento è corredato dai nomi dei dirigenti di Rfi-Rete ferroviaria italiana e dagli amministratori comunali intervenuti alla cerimonia, anche con foto, della firma dell'atto di donazione.

«In due anni sottolinea Bellezza di rastrelliere non s'è visto nemmeno l'ombra e di quanto siano necessarie basta uno sguardo ai pali della segnaletica stradale sul marciapiedi antistante l'ingresso della stazione». Ieri mattina si contavano, alle ore 11 e 20, quindici biciclette ancorate e «ammanettate» alla buona sul marciapiedi, altre quattro sul versante dell'area di stazionamento dei taxi, un paio di altre sparse al cancelletto da tempo chiuso che dava sui binari. Ancora il signor Bellezza: «Siamo a battere due chiodi diversi, le associazioni che sollecitavano la risistemazione delle piste ciclabili ed io ed altri come me che sollecitano le rastrelliere che non si sa che fine abbiano fatto. Soddisfatti i ciclisti per il disegno delle corsie, ma lo sono altrettanto per gli stalli promessi e mai arrivano. Che fine hanno fatto la rastrelliere?». Le rastrelliere informazione raccolta e pubblicata da Il Mattino alcuni mesi fa si trovano da due anni in un deposito di Rfi a Torre Annunziata in attesa che da Caserta qualcuno le trasporti e le installi in piazza Garibaldi, a meno che la donazione non sia scaduta per mancata fruizione del destinatario, cioè il Comune capoluogo. A proposito di piste ciclabili è il caso di sollecitare lo sgombero di materiali di risulta da scavo per intuibile intervento alla rete fognaria dal marciapiede del primo tratto di via Verdi. Fanghi e mattoni e ferraglie, recintati e ben segnalati per la lunghezza di una diecina metri, occupano da oltre un anno anche il tratto iniziale della pista ciclabile che si va a ridisegnare, l'aspetto è quello di area sottoposta a sequestro ma non c'è indicazione. Ci sarà necessità di un'adozione anche per questa normale opera di pulizia?

