Avvocato pestato e rapinato con modalità brutali. L'irruzione in casa, in stile «arancia meccanica», avvenuta nella notte tra venerdì e sabato ai danni di un professionista casertano, malmenato e rapinato nella sua abitazione con modalità brutali, fa ripiombare la città nell'incubo dei furti e rapine e ripropone il tema della sicurezza. Furti, rapine, raid: per mesi, negli anni scorsi, Caserta ha vissuto momenti terribili a causa di una improvvisa recrudescenza di reati contro il patrimonio dove i protagonisti erano bande di cittadini stranieri, per lo più albanesi. Un fenomeno culminato con la rapina commessa due anni fa in casa della docente universitaria Mara Zinzi figlia dell'ex presidente della Provincia di Caserta e sorella del deputato Giampiero i cui autori sono stati tutti assicurati alla giustizia e condannati mentre l'ultimo è stato catturato in Russia.

Vittima dell'ultimo episodio di violenza, è stato l'avvocato Vittorio Giaquinto, penalista affermato di lungo corso, che ha vissuto una inaudita notte di violenza con almeno quattro persone, piombate nel palazzo centralissimo di via Tanucci, dove risiede e dove c'è anche il suo studio legale. A quanto si apprende, la banda di quattro malviventi sarebbe entrata dal giardino dell'adiacente scuola, dove da un po' di tempo sono in corso dei lavori di ristrutturazione trovando così libero accesso da un portone che da un po' di tempo qualcuno nota sempre aperto. Un gioco da ragazzi per i componenti della banda che, una volta entrati, tramite una scala e lo sfondamento di una porta sono arrivati nel palazzo dell'avvocato intorno all'una e mezza di notte.

Qui hanno prima fatto irruzione nell'abitazione di una coppia vicina di casa - sequestrati, rapinati e minacciati di morte - e poi si sono fatti aprire l'appartamento del penalista. Da qui, è iniziato un vero incubo per il professionista: per un'ora e mezza tenuto ostaggio dei tre criminali che lo hanno costretto a consegnarli la chiave della cassaforte. Ingente il bottino tra contanti, preziosi, collezioni di orologi d'epoca e alcuni gemelli d'oro. Una notte interminabile fino all'arrivo della polizia con gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Caserta che hanno eseguito il sopralluogo insieme agli esperti della Polizia Scientifica che ha potuto visionare già le prime immagini, catturate dall'obiettivo di una telecamera di sicurezza. Fonti investigative parlano di importanti elementi raccolti sul luogo della violenta rapina, ma mantengono il riserbo su altri dettagli utili alle indagini. Potrebbero essere utili anche altre immagini, quelli delle telecamere di sicurezza delle strade vicine: in ogni caso, gli agenti della Questura sono riusciti a farsi un quadro sulle modalità di ingresso e della fuga dei banditi. Ad accompagnare l'avvocato ieri mattina, appreso dell'accaduto, sono stati alcuni suoi collaboratori dello studio: la prognosi eseguita dai sanitari ha stimato la guarigione in un mese. Intanto, per tutto il giorno, l'avvocatura sammaritana ma anche tanti colleghi dell'avvocato di altri fori italiani ha contattato il penalista casertano per esprimere vicinanza umana e professionale per quanto accaduto.

Sconvolto il presidente della Camera Penale di Santa Maria Capua Vetere, Francesco Petrillo, il quale, a nome di tutto il direttivo si doglie del terribile episodio che ha visto vittima Giaquinto formulando gli auguri di una pronta guarigione. Attestato di vicinanza, anche da parte della presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Angela Del Vecchio, accanto al professionista a nome di tutto l'ordine forense che condanna il gravissimo episodio. Le modalità della rapina si avvicinano di molto alla tecnica utilizzata da un'altra banda rapinatori che. poco prima del Natale del 2018, prese in ostaggio una intera famiglia di un notaio a Santa Maria Capua Vetere: i componenti del nucleo familiare ed il professionista furono legati e imbavagliati. Dopo averli immobilizzati, i cinque banditi razziarono soldi ed oggetti di valore trovati in casa. Sul raid in casa del penalista casertano, la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo in cui confluiranno le prime attività investigative finalizzate a risalire agli autori del raid.