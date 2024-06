La pioggia di sabato ha dato vita nel borgo di San Leucio a un fiume in piena fatto di acqua, terra e detriti. Un'ora di temporale e l'inferno lungo via Planelli. «A volte i soldi vengono spesi per far danno dice don Battista Marello, già parroco del borgo ; il denaro ha rovinato San Leucio, che sia esso pubblico o privato, i danni sono sotto gli occhi di tutti. Quanti più soldi arrivano più viene manomesso il luogo e violata la sua storia. Accade con la gente facoltosa che investe tanti euro per rimettere a nuovo la propria casa, quelle nei quartieri operai, e ne modifica il sembiante, trasformando non restaurando; avviene con i lavori pubblici che talvolta addirittura cancellano quello che era l'impianto originario».

APPROFONDIMENTI Caserta, Bretella, nel mirino stop lavori e ritardi, Vaccheria, primi danni ai nuovi paletti Caserta, San Leucio, scatta l'allarme pidocchi: «Disagi per residenti, locali e turisti» Caserta, piano con 276 opere: priorità ai lavori per strade e verde

Abbiamo provato a chiedere all'assessore Massimiliano Marzo che ha le deleghe ai lavori pubblici, alla viabilità e ai rapporti con le frazioni, ma non abbiamo avuto risposta. «Questa piccola alluvione ha messo in evidenza continua don Battista quanto è stato fatto. Hanno mortificato l'orografia ai lati dello scalone dove c'erano dei gradoni, delle piazze che raccoglievano e frenavano la caduta dell'acqua. Ora non ci sono più, adesso è tutta una tesa. Questo ha provocato il dilavamento. A questo si aggiunge che quando piove tanto non si può più attraversare l'arco borbonico. Questo accade perché cinque anni fa, quando hanno fatto i lavori della strada, hanno eliminato due inghiottitoi, due bocche in cui defluiva l'acqua. Erano tondi, bellissimi, di epoca borbonica. Conservo le foto come testimonianza. Ora non ci sono più e dunque l'acqua scorre attraverso l'arco e più piove più diventa impossibile l'attraversamento».

È dispiaciuto e indignato don Battista che della storia della Real Colonia è uno dei massimi conoscitori e cultori. «Altro problema, che si porta dietro anche quelli di cui stiamo parlando aggiunge il parroco artista , è che le amministrazioni che si susseguono pongono la loro attenzione non sulla Real Colonia ma solo sul Belvedere». Val la pena ricordare che sotto tutela dell'Unesco non c'è il Belvedere ma c'è il borgo, il suo essere un unicum, il suo essere luogo di sperimentazione illuministica e sociale che fece di San Leucio un esperimento ammirato e studiato nel mondo. «Chiudo con una domanda dice ancora don Battista -. C'erano due cancelli di entrata che conducevano agli orti. Oggi non ci sono più. Che fine hanno fatto? Perché li hanno tolti? Servivano per entrare agli orti, sì, orti; ora ne vogliono fare giardini all'italiana ma quelli erano orti. Basta consultare le planimetrie dell'epoca. Il fatto è che si stravolge la storia e poi il quotidiano ci restituisce quello che abbiamo sotto gli occhi».

Non ha perso tempo il consigliere di opposizione di Fdi, Pasquale Napolitano, per avere spiegazioni dall'amministrazione comunale. «Ho già chiesto agli uffici comunali competenti dice - di chiarire subito la tipologia e la motivazione degli interventi nonché quale relazione sia stata stilata su quanto è accaduto. È sotto gli occhi di tutti il danno procurato. Nessuno può dire che non fosse prevedibile. Ho chiesto se quanto messo in opera è conforme a quanto approvato e se la morfologia dei terrazzamenti è stata alterata. Ma vi è di più, a oggie fanno brutta mostra di sé. Il paradosso è che da quando hanno estirpato tutte le erbacce e quindi hanno ripulito i giardini alla base del Belvedere la situazione è peggiorata perché nulla più trattiene la pioggia. A questo va aggiunto che manca la pulizia delle caditoie».