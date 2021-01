Il liceo scientifico è l'indirizzo più scelto dagli studenti iscritti al primo anno delle scuole secondarie superiori. La provincia di Caserta conferma i dati nazionali con i Licei ancora in testa alle preferenze di studenti e genitori. In flessione gli istituti professionali, tecnici e artistici. Le iscrizioni on line si sono chiuse il 25 gennaio, ma il portale ministeriale è ancora aperto per consentire alle famiglie ritardatarie di poter iscrivere i loro figli.

Dai dati forniti dall'Ambito Territoriale di Caserta, relativi alle iscrizioni on line, gli studenti casertani che si sono iscritti al primo anno di scuola secondaria di secondo grado sono 8811, in calo rispetto all'anno scorso dove si attestarono intorno a 9500 unità.



Ad iscrizioni chiuse, quindi, il Liceo scientifico è l'indirizzo più gettonato dagli studenti iscritti al primo anno. A Caserta città l'istituto superiore che ha avuto il maggior numero di consensi da studenti e famiglie è il Liceo Manzoni con 441 iscrizioni. «Il risultato delle iscrizioni sottolinea la dirigente scolastica del Liceo Manzoni, Adele Vairo - premia in termini assoluti il nostro Liceo, ma il dato numerico di quest'anno e degli anni passati è il riconoscimento condiviso dalle famiglie di un lavoro costante frutto di un'idea di scuola - campus, luogo aperto alla comunità ed al territorio. L'offerta formativa del Manzoni, ricca ed articolata, blinda tradizione, innovazione, internazionalizzazione in una visione educativa che attraverso uno studio costante della nostra forza professionale docente in sinergia, talvolta, con opinion leader culturali ed accademici, ci ha consentito di rendere ancor più attrattivi i corsi di studio scelti dagli studenti e dalle loro famiglie. Tuttavia, il solo dato quantitativo rimane freddo, ove non letto in termini qualitativi: si consolidano i nostri indirizzi liceali scienze umane, LES e linguistico; cresce il liceo scientifico con il latino e il classico con l'arte della parola e neogreco curricolare. Si affermano percorsi di eccellenza quali Cambridge, Biomedico, Matematico, Sportivo, Esabac».



I dati relativi agli altri istituti superiori di Caserta, sono i seguenti: Liceo scientifico Diaz, 358 iscritti, di cui 84 nella sede associata di San Nicola La Strada; Istituto superiore Giordani, 241; Liceo Giannone, 178 di cui 18 nella sede associata di Caiazzo; Liceo-Tecnico Terra di Lavoro, 155; Isiss Ferraris, 128; Istituto superiore Mattei, 123; Liceo artistico di San Leucio, 116; Istituto superiore Buonarroti, 91. Il primato in provincia di Caserta, però, spetta anche quest'anno al Liceo Scientifico Fermi di Aversa con ben 626 iscritti al primo anno, di cui 70 nella sede associata di Parete.



«La scelta numerosa degli studenti dichiara la dirigente scolastica del Liceo Fermi, Adriana Mincione- ci lusinga e ci onora, rappresentando motivo di orgoglio per il Fermi e nello stesso tempo concretizzando per tutti noi l'impegno di crescere gli uomini e le donne del domani. Il Fermi si conferma una struttura educativa di eccellenza alla quale il territorio guarda con fiducia, riconoscendole il merito di essere una scuola all'avanguardia, amica, attiva, attenta, forte di un corpo docente e di un personale amministrativo dedito alla crescita e alla formazione degli alunni.

